İstanbul’da 16 Ağustos’ta bazı yollar trafiğe kapanacak: Alternatif güzergahlar duyuruldu

İstanbul’da 16 Ağustos Pazar günü düzenlenecek 2026 Uluslararası Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası nedeniyle Beykoz, Üsküdar, Sarıyer ve Beşiktaş’ta bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Kısıtlamalar saat 04.45’ten program bitimine kadar sürecek. Sürücüler için TEM, D-100, Kuzey Marmara Otoyolu ve Avrasya Tüneli bağlantıları alternatif olarak kullanılabilecek.

İstanbul'da 16 Ağustos Pazar günü yapılacak 2026 Uluslararası Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası, kentin iki yakasında trafik düzenini değiştirecek. Beykoz, Üsküdar, Sarıyer ve Beşiktaş'taki bazı ana yollar ile TEM bağlantıları sabah 04.45'ten etkinlik sona erene kadar araç geçişine kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin yolculuklarını aksatmadan planlayabilmesi için kullanılabilecek alternatif güzergahları da açıkladı.

İstanbul’da 2026 Uluslararası Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi ve A Haber Foto Arşiv) TRAFİK KISITLAMASI SABAH 04.45'TE BAŞLAYACAK İstanbul'da 2026 Uluslararası Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası nedeniyle 16 Ağustos Pazar günü bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre uygulama saat 04.45'te başlayacak ve program bitimine kadar devam edecek. Trafik düzenlemesi Beykoz, Üsküdar, Sarıyer ve Beşiktaş'taki bazı yollar ile TEM Otoyolu bağlantılarını kapsayacak.