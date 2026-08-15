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İstanbul’da 16 Ağustos’ta bazı yollar trafiğe kapanacak: Alternatif güzergahlar duyuruldu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul’da 16 Ağustos’ta bazı yollar trafiğe kapanacak: Alternatif güzergahlar duyuruldu

İstanbul’da 16 Ağustos Pazar günü düzenlenecek 2026 Uluslararası Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası nedeniyle Beykoz, Üsküdar, Sarıyer ve Beşiktaş’ta bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Kısıtlamalar saat 04.45’ten program bitimine kadar sürecek. Sürücüler için TEM, D-100, Kuzey Marmara Otoyolu ve Avrasya Tüneli bağlantıları alternatif olarak kullanılabilecek.

İstanbul'da 16 Ağustos Pazar günü yapılacak 2026 Uluslararası Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası, kentin iki yakasında trafik düzenini değiştirecek. Beykoz, Üsküdar, Sarıyer ve Beşiktaş'taki bazı ana yollar ile TEM bağlantıları sabah 04.45'ten etkinlik sona erene kadar araç geçişine kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin yolculuklarını aksatmadan planlayabilmesi için kullanılabilecek alternatif güzergahları da açıkladı.

İstanbul’da 2026 Uluslararası Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi ve A Haber Foto Arşiv)İstanbul’da 2026 Uluslararası Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi ve A Haber Foto Arşiv)

TRAFİK KISITLAMASI SABAH 04.45'TE BAŞLAYACAK

İstanbul'da 2026 Uluslararası Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası nedeniyle 16 Ağustos Pazar günü bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre uygulama saat 04.45'te başlayacak ve program bitimine kadar devam edecek. Trafik düzenlemesi Beykoz, Üsküdar, Sarıyer ve Beşiktaş'taki bazı yollar ile TEM Otoyolu bağlantılarını kapsayacak.

Trafik düzenlemesi 16 Ağustos Pazar günü saat 04.45’te başlayacak ve program bitimine kadar sürecek.Trafik düzenlemesi 16 Ağustos Pazar günü saat 04.45’te başlayacak ve program bitimine kadar sürecek.

BEYKOZ VE ÜSKÜDAR'DA SAHİL GÜZERGAHINA KISITLAMA

Beykoz ve Üsküdar'da Atatürk Caddesi'nin sahil istikametine çıkan tüm yollar ile Cuma Yolu Caddesi ve Körfez Caddesi trafiğe kapatılacak.

Bu bölgede seyahat edecek sürücüler Küçüksu Caddesi, Göksu Caddesi, Mehmet Ali Birand Caddesi ve Atatürk Caddesi'nin Kavacık istikametini alternatif güzergah olarak kullanabilecek.

Uygulama Beykoz, Üsküdar, Sarıyer ve Beşiktaş’taki bazı yollar ile TEM Otoyolu bağlantılarını kapsayacak.Uygulama Beykoz, Üsküdar, Sarıyer ve Beşiktaş’taki bazı yollar ile TEM Otoyolu bağlantılarını kapsayacak.

TEM VE FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ BAĞLANTILARI ETKİLENECEK

TEM Otoyolu güney istikametinde Maslak-Sarıyer yan yol ayrımlarından Ankara yönüne transit geçiş ile Maslak yan yoldan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametine ulaşım kapalı olacak.

Levent ve Etiler-Baltalimanı yönlerinden TEM güneye katılım, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Ankara istikameti ve TEM güneyden Anadolu yönüne ayrılan güzergahlarda da geçişe izin verilmeyecek.

Yeni Riva Yolu ve Kavacık üzerinden Atatürk Caddesi'ne yönelen trafik akışı da organizasyon süresince kısıtlanacak.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çevresindeki bazı bağlantılar ile Büyükdere Caddesi’nin belirli kesimlerinde de trafik akışı durdurulacak.Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çevresindeki bazı bağlantılar ile Büyükdere Caddesi’nin belirli kesimlerinde de trafik akışı durdurulacak.

SÜRÜCÜLER İÇİN ALTERNATİF ANA GÜZERGAHLAR

TEM ve köprü bağlantılarındaki kısıtlamalar nedeniyle sürücüler Büyükdere Caddesi ile Kuzey Marmara Otoyolu yönüne yönlendirilebilecek.

Anadolu Yakası ve Ankara yönünde seyahat edecekler için D-100 üzerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Avrasya Tüneli de alternatif güzergahlar arasında yer alıyor.

Yeni Riva Yolu ve Kavacık çevresinden gelen sürücüler ise köprü bağlantısını kullanarak TEM güney Ankara istikametine devam edebilecek.

Sürücüler Küçüksu, Göksu, Büyükdere ve Uğur Mumcu caddeleri ile Kuzey Marmara Otoyolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli gibi alternatif güzergâhları kullanabilecek.Sürücüler Küçüksu, Göksu, Büyükdere ve Uğur Mumcu caddeleri ile Kuzey Marmara Otoyolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli gibi alternatif güzergâhları kullanabilecek.

SARIYER VE BEŞİKTAŞ'TA BÜYÜKDERE CADDESİ ETKİLENECEK

Sarıyer ve Beşiktaş'taki trafik düzenlemesi kapsamında Büyükdere Caddesi'nin Sarıyer ile Zincirlikuyu-Levent istikametlerinde araç geçişi kısıtlanacak. Çilekli Tesisleri bölgesinden TEM güney istikametine giden trafik akışı da geçici olarak kapatılacak.

Bu güzergahları kullanan sürücüler Büyükdere Caddesi ve Uğur Mumcu Caddesi üzerinden alternatif rotalara yönlendirilecek.

TRAFİĞE KAPALI YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Trafiğe kapalı yollar
Alternatif güzergahlar
Beykoz ve Üsküdar: Atatürk Caddesi sahil istikametine çıkan tüm yollar, Cuma Yolu Caddesi, Körfez Caddesi
Küçüksu Caddesi, Göksu Caddesi, Mehmet Ali Birand Caddesi, Atatürk Caddesi Kavacık istikameti
TEM ve FSM Köprüsü bağlantıları: TEM güney Maslak-Sarıyer yan yol ayrımlarından Ankara istikametine transit yol, Maslak yan yoldan FSM Köprüsü istikameti, Levent ve Etiler-Baltalimanı'ndan TEM güneye katılım, FSM Köprüsü Ankara istikameti, TEM güneyden Anadolu istikameti ayrımları
Büyükdere Caddesi, Kuzey Marmara Otoyolu istikameti, D-100 güney üzerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Avrasya Tüneli Ankara istikameti
Yeni Riva Yolu ve Kavacık: Atatürk Caddesi'ne giden trafik akışı
Yeni Riva Yolu ve Kavacık'tan köprü üzerinden TEM güney Ankara istikameti
Sarıyer ve Beşiktaş: Büyükdere Caddesi Sarıyer ve Zincirlikuyu-Levent istikametleri, Çilekli Tesisleri'nden TEM güneye giden trafik akışı
Büyükdere Caddesi, Uğur Mumcu Caddesi

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