Denizde can pazarı! Dubaların dışına çıkan baba ve iki kızı ölüm tehlikesi atlattı

Bursa Gemlik’te serinlemek için denize giren baba ve iki kızı güvenlik amacıyla yerleştirilen dubaların dışına çıkınca akıntıya kapılarak zor anlar yaşadı. Çevredekilerin zamanında müdahalesiyle kıyıya çıkarılan ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde denizde ölümle burun buruna gelen baba ve iki kızı çevredekilerin dikkati sayesinde kurtarıldı. Serinlemek için girdikleri denizde güvenlik dubalarının dışına çıkan aile akıntının etkisiyle zor anlar yaşarken, zamanında yapılan müdahaleyle olası facianın önüne geçildi.

AKINTIYA KAPILIP ZOR ANLAR YAŞADILAR

Olay, Gemlik ilçesindeki Kumsaz Sahili'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre denize giren baba ve iki kızı güvenlik amacıyla belirlenen dubaların dışına çıktı. Bir süre sonra akıntının etkisiyle zor durumda kalan aileyi fark eden vatandaşlar ile çevrede bulunan görevliler hemen harekete geçti.

Yapılan müdahaleyle baba ve iki kızı güvenli şekilde kıyıya çıkarıldı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde ölüm tehlikesi atlatan baba ve iki kızının sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi.

YETKİLİLERDEN HAYATİ UYARI

Yetkililer, özellikle yaz aylarında artan boğulma vakalarına dikkat çekerek vatandaşların can güvenliği için dubaların dışına çıkmamaları, uyarı levhaları ile cankurtaranların ikazlarına mutlaka uymaları gerektiğini hatırlattı.

Uzmanlar ise akıntının bulunduğu bölgelerde kısa sürede kontrolün kaybedilebildiğini belirterek denize girerken güvenli alanların dışına çıkılmaması gerektiğini vurguladı.