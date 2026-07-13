Cezaevinden izinli çıktı! Eski eşini bıçaklayarak öldürdü, ardından kendini astı

Gaziantep'te Şehitkamil ilçesine bağlı Kayaönü Mahallesi'nde kan donduran bir cinayet yaşandı. Cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen Eyüp Atar, gece saatlerinde eski eşi Esengül Doğu'nun yaşadığı eve gitti. İkili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Atar, eski eşini bıçaklayarak öldürdü, ardından kendini asarak intihar etti.

TARTIŞMA CİNAYETLE SONUÇLANDI

Olay, Şehitkamil ilçesi Kayaönü Mahallesi Hamidiye Caddesi üzerindeki bir evde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre cezaevinden izinli çıkan Eyüp Atar, gece geç saatlerde eski eşi Esengül Doğu'nun yaşadığı eve gitti. İkili arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Eyüp Atar, eski eşi Esengül Doğu'yu bıçaklayarak öldürdü.