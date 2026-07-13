Gizli bölmeden FETÖ'cü çıktı! Kütahya'daki operasyonda paket

Kütahya'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında 2 ayrı dosyadan kesinleşmiş 6 yıl 5 ay hapis cezası bulunan ve yaklaşık 6 yıldır firari olan Yasin K., polis operasyonuyla yakalandı. KOM ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu belirlenen adreste yapılan aramada, evde özel olarak hazırlanmış gizli bir bölme tespit edildi. Bölmede saklanan ve örgüt içinde "abi" olarak faaliyet yürüttüğü değerlendirilen hükümlü gözaltına alındı.