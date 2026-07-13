Gizli bölmeden FETÖ'cü çıktı! Kütahya'daki operasyonda paket
Kütahya'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında 2 ayrı dosyadan kesinleşmiş 6 yıl 5 ay hapis cezası bulunan ve yaklaşık 6 yıldır firari olan Yasin K., polis operasyonuyla yakalandı. KOM ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu belirlenen adreste yapılan aramada, evde özel olarak hazırlanmış gizli bir bölme tespit edildi. Bölmede saklanan ve örgüt içinde "abi" olarak faaliyet yürüttüğü değerlendirilen hükümlü gözaltına alındı.
Kütahya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 6 yıldır firari olarak aranan hükümlü, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla saklandığı evdeki gizli bölmede yakalandı.
GİZLİ BÖLMEDEN FETÖ'CÜ ÇIKTI
Edinilen bilgiye göre, Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında hakkında 2 ayrı dosyadan kesinleşmiş 6 yıl 5 ay hapis cezası bulunan Yasin K.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Yaklaşık 6 yıldır firari durumda bulunan ve örgüt içerisinde "abi" olarak faaliyet yürüttüğü değerlendirilen hükümlünün saklandığı adres, teknik ve fiziki takip sonucunda belirlendi. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, evde yaptıkları detaylı aramada özel olarak hazırlanmış gizli bir bölme tespit etti.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu gizli bölme açılarak içeride saklanan Yasin K. yakalandı. Şüphelinin, yakalanmamak amacıyla ev içerisinde oluşturulan gizli alanda uzun süre gizlendiği öğrenildi.
Gözaltına alınan firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edilmek üzere adliyeye sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.