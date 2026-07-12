Adana'da cani koca dehşeti! Defalarca çekiçle vurup boğazından bıçakladı

TARTIŞMA APARTMAN GİRİŞİNDE KANLI BİTTİ

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi.

İddiaya göre D.G. ile 38 yaşındaki eşi K.C. arasında apartmanın 4'üncü katındaki dairelerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine kadın evden çıkarak apartmandan aşağı kaçtı. Bunun üzerine eline çekiç ve bıçak alan D.G., eşinin peşinden indi.