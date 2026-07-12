Adana'da cani koca dehşeti! Defalarca çekiçle vurup boğazından bıçakladı
Adana'da yabancı uyruklu D.G., tartıştığı 38 yaşındaki eşi K.C.'yi apartman girişinde başına defalarca çekiçle vurduktan sonra boğazından bıçakladı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.
Adana'da aile içi tartışma kanlı bitti. Yabancı uyruklu 43 yaşındaki D.G., tartıştığı 38 yaşındaki eşi K.C.'yi apartman girişinde başına defalarca çekiçle vurup boğazından bıçakladı. Ağır yaralanan kadının hayati tehlikesi sürerken, olay sırasında evde bulunan çiftin iki çocuğu polis ekiplerince güvenli bölgeye götürüldü.
TARTIŞMA APARTMAN GİRİŞİNDE KANLI BİTTİ
Olay, Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi.
İddiaya göre D.G. ile 38 yaşındaki eşi K.C. arasında apartmanın 4'üncü katındaki dairelerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine kadın evden çıkarak apartmandan aşağı kaçtı. Bunun üzerine eline çekiç ve bıçak alan D.G., eşinin peşinden indi.
DEFALARCA ÇEKİÇLE VURUP BOĞAZINI BIÇAKLADI
Apartmanın girişinde kadını yakalayan D.G., eşi K.C.'nin başına defalarca çekiçle vurdu. Yere yığılan kadını daha sonra boğazından bıçaklayan şüpheli, olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.
HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı K.C., ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
İKİ ÇOCUK GÜVENLİ BÖLGEYE GÖTÜRÜLDÜ
Polis ekipleri olay sırasında evde bulunan çiftin iki çocuğu güvenli bölgeye götürdü.
Öte yandan polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheli D.G.'nin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.