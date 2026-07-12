Tokat'ta kara yolu kurbağalarla doldu! Binlercesi aynı anda karşıya geçmeye çalıştı

Tokat'ta Yeşilyurt ile Sulusaray ilçeleri arasındaki yaklaşık 3 kilometrelik kara yolunda binlerce kurbağa aynı anda karşıdan karşıya geçmeye çalıştı. Bu sırada çok sayıda kurbağa araçların altında kalarak telef oldu.

Tokat'ta yaşanan ilginç doğa olayı görenleri adeta şaşkına çevirdi. Yeşilyurt ile Sulusaray ilçeleri arasındaki kara yolunu kaplayan binlerce kurbağa aynı anda karşıya geçmeye çalışırken sürücülere zor anlar yaşattı. Çok sayıda kurbağa ise seyir halindeki araçların altında kalarak telef oldu. TOKAT'TA ŞAŞIRTAN GÖRÜNTÜLER! BİNLERCE KURBAĞA AYNI ANDA YOLA ÇIKTI BİNLERCE KURBAĞA YOLU KAPLADI Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Çırdak Mahallesi ile Sulusaray ilçesi sınırındaki Kantar mevkisinde meydana geldi. Yol güzergahını kullanan sürücüler asfalt üzerinde binlerce kurbağanın ilerlediğini görünce şaşkınlık yaşadı. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan kurbağaların önemli bir bölümü seyir halindeki araçların altında ezilerek telef oldu.

Fotoğraf: İHA "İLK KEZ BÖYLE BİR MANZARAYLA KARŞILAŞTIM" Bölgede yaşayan İsa Sarı, ilk kez böyle bir olay gördüğünü belirterek yaşananları şöyle anlattı: "Sulusaray ilçesi Kantar mevkisine giderken küçük boyutlu sürüler halinde kurbağaların geçişine rastladım. Neden olduğunu ben de bilemedim. Araçlar geçtikçe çoğu hayvan ezildi."