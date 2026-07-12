Tokat'ta kara yolu kurbağalarla doldu! Binlercesi aynı anda karşıya geçmeye çalıştı
Tokat'ta Yeşilyurt ile Sulusaray ilçeleri arasındaki yaklaşık 3 kilometrelik kara yolunda binlerce kurbağa aynı anda karşıdan karşıya geçmeye çalıştı. Bu sırada çok sayıda kurbağa araçların altında kalarak telef oldu.
Tokat'ta yaşanan ilginç doğa olayı görenleri adeta şaşkına çevirdi. Yeşilyurt ile Sulusaray ilçeleri arasındaki kara yolunu kaplayan binlerce kurbağa aynı anda karşıya geçmeye çalışırken sürücülere zor anlar yaşattı. Çok sayıda kurbağa ise seyir halindeki araçların altında kalarak telef oldu.
BİNLERCE KURBAĞA YOLU KAPLADI
Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Çırdak Mahallesi ile Sulusaray ilçesi sınırındaki Kantar mevkisinde meydana geldi. Yol güzergahını kullanan sürücüler asfalt üzerinde binlerce kurbağanın ilerlediğini görünce şaşkınlık yaşadı.
Karşıdan karşıya geçmeye çalışan kurbağaların önemli bir bölümü seyir halindeki araçların altında ezilerek telef oldu.
"İLK KEZ BÖYLE BİR MANZARAYLA KARŞILAŞTIM"
Bölgede yaşayan İsa Sarı, ilk kez böyle bir olay gördüğünü belirterek yaşananları şöyle anlattı:
"Sulusaray ilçesi Kantar mevkisine giderken küçük boyutlu sürüler halinde kurbağaların geçişine rastladım. Neden olduğunu ben de bilemedim. Araçlar geçtikçe çoğu hayvan ezildi."
AŞIRI YAĞIŞLAR ETKİLİ OLMUŞ OLABİLİR
Kurbağaların toplu halde yola çıkmasının aşırı yağışlarla bağlantılı olabileceğini düşündüğünü ifade eden Sarı, "Bu yıl yaşanan aşırı yağışlar nedeniyle taşkın oluşan dere ve su birikintilerine kurbağaların yumurta bıraktığını düşünüyorum. Yumurtadan çıkan yavru kurbağalar toplu halde yola ulaştı. Binlerce yavru kurbağa ile büyükleri birlikte karşıya geçmeye çalışıyordu" dedi.