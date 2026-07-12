Ailesine mektup bırakıp evden giden 16 yaşındaki Hacer sırra kadem bastı
Hatay'ın Kumlu ilçesinde 9 Temmuz'da kaybolan 16 yaşındaki Hacer Dadıcı'dan haber alınamıyor. Ailesinin düğünde olduğu sırada arkasında mektup bırakarak evden ayrılan genç kız için jandarma çalışma başlattı.
Hatay'ın Kumlu ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Hacer Dadıcı, ailesinin düğünde olduğu esnada arkasında mektup bırakarak evden ayrıldı. 'Kızım saf ve kandırılmaya meyilli biri, insanlara çabuk kanan biri' diyerek evladının başına kötü bir şey gelmesinden korkan anne Saadet Dadıcı, evladının geri dönmesi için çağrıda bulundu.
Kumlu ilçesi Akpınar Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki Hacer Dadıcı, 9 Temmuz tarihinde saat 23.00 sıralarında ailesinin düğünde olduğu esnada evden ayrıldı. Evlatlarını evde bırakarak düğüne giden baba Ahmet ve anne Saadet Dadıcı, eve geldikleri esnada Hacer'in evde olmadığını fark etti. Kızlarını telefonla arayıp ulaşamamaları üzerine endişe eden Dadıcı ailesi, Hacer'in yazdığı mektubu görünce evden kaçtığını anladılar. Evladının hayatından endişe eden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.