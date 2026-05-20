Tokat’ta kırmızı alarm! Almus Barajı kritik seviyeyi aştı

Tokat’ta adeta felaket senaryosu yaşanıyor! Son 33 yılın en yüksek doluluk oranına ulaşan Almus Barajı’nda su seviyesi yüzde 100’ü aşarken, Yeşilırmak’ın debisi dakikalar içinde yükselmeye devam ediyor. Kent merkezinde taşkın riskine karşı köprüler bir bir yıkılıyor, iş makineleri gece gündüz set oluşturmak için çalışıyor. A Haber Muhabiri Murat Onur’un aktardığı görüntüler ise bölgedeki tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

Tokat'ın Almus ilçesinde bulunan Almus Barajı'nda korkutan tablo giderek büyüyor. Bölgede etkili olan yoğun yağışlarla birlikte barajdaki doluluk oranı yüzde 100 seviyesini aşarken, kapaklardan taşan su Yeşilırmak'ta tarihi bir yükselişe neden oldu. Özellikle Tokat kent merkezinden geçen Yeşilırmak'ın debisindeki artış, vatandaşları ve ekipleri alarma geçirdi. TOKAT'TA FELAKET ALARMI! YEŞİLIRMAK TAŞIYOR, EKİPLER TEYAKKUZDA A Haber Muhabiri Murat Onur, bölgeden yaptığı canlı yayında, "Tokat'ın Almus ilçesinde bulunan Almus Barajı'nda artık su seviyesi yüzde 100 oranını aşmış durumda. Şu anda bizler de Tokat kent merkezinden geçen Yeşilırmak'ın tam önündeyiz. Normalde çok sakin akan Yeşilırmak'ın şu an itibarıyla son derece hızlandığını görüyoruz" sözleriyle tehlikeyi anlattı.

A Haber Muhabiri Murat Onur, bölgeden görüntülerle son gelişmeleri aktardı (Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü) YEŞİLIRMAK ADETA COŞTU Kent merkezinden geçen Yeşilırmak'ın görüntüsü bölgedeki paniği artırdı. Normal dönemlerde sakin akan nehir, yağışların ve baraj kapaklarından bırakılan suyun etkisiyle adeta azgın bir sele dönüştü. Suyun akış hızındaki artışın her geçen dakika daha da yükseldiği belirtilirken, ekipler olası taşkına karşı alarm durumuna geçti. Murat Onur, "Suyun debisinin her geçen dakika yükseldiğini söylemekte fayda var. Almus Barajı'ndaki kapakları aşan su seviyesiyle birlikte Yeşilırmak'ın hızı daha da arttı" ifadelerini kullandı. KÖPRÜLERDE YIKIM ÇALIŞMALARI Tokat'taki en dikkat çekici gelişmelerden biri ise taşkın riskine karşı köprülerin kontrollü şekilde yıkılması oldu. Yetkililer, nehir üzerindeki köprü ayaklarında birikebilecek odun parçaları, balçık ve sürüklenen atıkların suyun önünü kapatarak taşkına yol açmaması için kritik kararlar aldı. Kent merkezindeki ÇEDAŞ Köprüsü'nün ardından Yeni Sanayi Sitesi Köprüsü de tedbir amacıyla yıkıldı. Bölgeden aktaran Murat Onur, "Yeni Sanayi Sitesi Köprüsü tedbir amaçlı yıkıldı. Su seviyesi arttığında köprünün ayaklarına odun parçaları veya balçıklar birikip taşkına sebebiyet vermesin diye bu adım atıldı" şeklinde konuştu. GECE GÜNDÜZ SET MESAİSİ Tokat'ta şimdi ise zamanla yarış başladı. Yeşilırmak'ın kenarında iş makineleri aralıksız çalışıyor. Kamyonlarla bölgeye taş taşınırken, kepçeler yardımıyla nehir kenarına tahkimat duvarları örülüyor. Amaç ise yükselen suyun yerleşim alanlarına ulaşmasını engellemek. Canlı yayında arka plandaki çalışmaları gösteren Murat Onur, "Kamyonlarla bizim bulunduğumuz bölgeye taşlar getiriliyor. O duvarı örebilmek için taşlar boşaltılıyor ve iş makineleri yardımıyla yeniden Yeşilırmak'ın etrafında set oluşturuluyor" ifadelerini kullandı.

Tokat'ta zamanla yarış başladı. Yeşilırmak'ın kenarında iş makineleri aralıksız çalışıyor.(Fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü) TOKAT'TAN TURHAL'A KADAR KIRMIZI ALARM Sadece Tokat kent merkezi değil, Turhal ilçesi başta olmak üzere birçok noktada da alarm seviyesine geçildi. Yetkililer özellikle Turhal'ın taşkından en fazla etkilenebilecek bölgelerden biri olduğunu belirtiyor. Murat Onur, "Turhal ilçesine yaklaşık 10-12 saat sonra bu şiddetli suyun gitmesi bekleniyor. Son 48 saat içerisinde suyun debisinin pik yapması bekleniyor. Yani 48 saat boyunca kırmızı alarmın sürmesi öngörülüyor" sözleriyle kritik uyarıyı aktardı. ÇEVRE İLLERDEN DESTEK EKİPLERİ GÖNDERİLDİ Bölgedeki riskin büyümesi üzerine sadece Tokat'taki ekipler değil, çevre illerden ve Ankara'dan da destek ekipleri sevk edildi. Devlet Su İşleri'ne bağlı araçlar, iş makineleri ve çok sayıda personel bölgede görev yapmaya başladı. Murat Onur, "Her türlü tedbir devletimiz tarafından alınmış durumda. Tokat'a birçok çevre illerden, Ankara'dan dahi iş makineleri ve DSİ'ye bağlı araçlar gönderildi. Şu anda bütün ekipler teyakkuzda" dedi.