Okyanusun derinliklerinde gizleniyordu: 73 yanardağ kalderası bulundu

Mars kraterlerini belirlemek için geliştirilen bir algoritma, okyanus tabanında daha önce bilinmeyen 73 yanardağ kalderasını ortaya çıkardı. Bilim insanları, iletişim kabloları ve enerji altyapısını etkileyebilecek olası risklere dikkat çekerken yedi kritik bölgeyi yakın izlemeye aldı.

Mars yüzeyindeki kraterleri tespit etmek amacıyla geliştirilen bir yazılım, bu kez Dünya'nın en az bilinen bölgelerinden birinde dikkat çekici bir keşfe imza attı. Bilim insanları, okyanus tabanında daha önce kayıt altına alınmamış 73 yeni yanardağ kalderası belirledi. Araştırma, deniz tabanının düşünüldüğünden daha hareketli olduğunu ortaya koyarken, kritik altyapılar için de yeni risklerin değerlendirilmesini gündeme getirdi.

Mars için geliştirilen algoritma, okyanus tabanında 73 yeni kaldera tespit etti. (Fotoğraf: A Haber) MARS TEKNOLİSİ OKYANUSUN DERİNLİKLERİNİ AYDINLATTI Araştırmada kullanılan algoritma ilk olarak Mars'taki kraterleri tespit etmek için geliştirildi. Bilim insanları, aynı sistemi deniz tabanına uyarlayarak geniş çaplı bir tarama gerçekleştirdi. Böylece daha önce fark edilmemiş onlarca dev çöküntü tespit edildi. Kaldera, büyük bir yanardağın patlama sonrasında kendi içine çökmesiyle oluşan geniş çukurlar olarak tanımlanıyor. Bugüne kadar deniz altında yalnızca 30 kaldera bilimsel olarak belgelenmişti. Yeni keşifle birlikte bu sayı üç kattan fazla arttı.