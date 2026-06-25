Tokat'ta araç alım satımı vaadiyle 20 milyon liralık vurgun ortaya çıktı!
Tokat merkezli düzenlenen operasyonda galericilik faaliyetini kullanarak araç alım satımı bahanesiyle onlarca vatandaşı yaklaşık 20 milyon lira dolandırdığı öne sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız silahlar, yaklaşık 20 milyon liralık senet, yüklü miktarda para ve ziynet eşyaları ele geçirildi.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik Tokat merkezli operasyon düzenlendi.
Yaklaşık 3 ay süren projeli çalışmada galericilik mesleğini kötüye kullanarak araç alım satımını bahane eden şüphelilerin bu yöntemle organize bir yapı kurarak onlarca vatandaşı yaklaşık 20 milyon lira dolandırdığı belirlendi.
ŞAFAK OPERASYONUYLA YAKALANDILAR
Elde edilen bilgiler doğrultusunda ekipler, 23 Haziran 2026 tarihinde şüphelilerin ikamet ve iş yerlerine eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi.
Operasyonda O.Ç., D.Ç., S.G., C.Ç., T.Ç., S.Ç. ve A.A. isimli 7 şüpheli gözaltına alındı.
SİLAHLAR, SENETLER VE NAKİT PARA ELE GEÇİRİLDİ
Adreslerde yapılan aramalarda, 1'i susturucu aparatlı olmak üzere 4 ruhsatsız tabanca, yaklaşık 400 adet farklı çaplarda mermi ve aldatıcı yöntemlerle düzenlendiği değerlendirilen yaklaşık 20 milyon lira tutarında çok sayıda borç senedi ele geçirildi.
Operasyonda ayrıca suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda doküman, yaklaşık yarım milyon lira nakit para ile ziynet eşyalarına da el konuldu.
16 ARACA EL KONULDU
Vatandaşların mağdur edilmesinde kullanıldığı değerlendirilen satışa hazır 16 araca da el konuldu. Araçlar, emniyet ekiplerince yediemin otoparkına çekildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.