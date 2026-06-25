Tokat'ta araç alım satımı vaadiyle 20 milyon liralık vurgun ortaya çıktı!

Yaklaşık 3 ay süren projeli çalışmada galericilik mesleğini kötüye kullanarak araç alım satımını bahane eden şüphelilerin bu yöntemle organize bir yapı kurarak onlarca vatandaşı yaklaşık 20 milyon lira dolandırdığı belirlendi.

SİLAHLAR, SENETLER VE NAKİT PARA ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda, 1'i susturucu aparatlı olmak üzere 4 ruhsatsız tabanca, yaklaşık 400 adet farklı çaplarda mermi ve aldatıcı yöntemlerle düzenlendiği değerlendirilen yaklaşık 20 milyon lira tutarında çok sayıda borç senedi ele geçirildi.

Operasyonda ayrıca suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda doküman, yaklaşık yarım milyon lira nakit para ile ziynet eşyalarına da el konuldu.