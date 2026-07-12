Oyun dediler çamaşır suyu içirdiler: 16 yaşındaki Yunus ölümden döndü

Bilgisayar oyunu üzerinden kurulan tuzak Ankara'da az daha faciayla sonuçlanıyordu. İddiaya göre 16 yaşındaki Yunus Durmaz, "seviye atlama" vaadiyle tanıştığı kişilerin yönlendirmesiyle çamaşır suyu içti. Ailesi ve komşularının dikkati sayesinde hayata tutunan genç tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Durmaz ailesi, çocukları hedef alan kişilerin bulunmasını istiyor.

Oyun dünyasının karanlık yüzü, Ankara'da yaşanan olayla bir kez daha gündeme geldi.

İddiaya göre 16 yaşındaki Yunus Durmaz, yaklaşık iki yıldır oynadığı ve silah ile şiddet unsurları içeren bir oyunda tanıştığı kişilerin yönlendirmeleriyle ölümcül talimatları yerine getirmeye başladı. Görünürde eğlence amacıyla oynanan oyun, sanal arkadaşlıklar üzerinden kurulan tehlikeli bir manipülasyon ağına dönüştü.

ÖNCE TELEFONUNU ÇÖPE ATTI, SONRA ÇAMAŞIR SUYU İÇTİ

İddiaya göre Yunus'a "seviye atlamak" için peş peşe görevler verildi. İlk olarak cep telefonunu çöpe atması istenen genç, böylece ailesi ve çevresiyle iletişimini kaybetti.

Son aşamada ise kendisine bir kutu çamaşır suyunun yarısını içmesi yönünde talimat verildi. Çamaşır suyunu içtikten sonra fenalaşan Yunus, telefonunun yanında olmaması nedeniyle yardım da isteyemedi.

Yaşadıkları dehşeti ATV Haber'e anlatan Yunus Durmaz'ın babası Baki Durmaz, oğlunun yaklaşık iki yıldır söz konusu oyunu oynadığını olayın ardından öğrendiklerini söyledi.

Oğlunun ölümden döndüğü anlatan Baki Durmaz, "Ben işteyken ambulanstan telefon geldi. Komşular, can havliyle kusup kendini dışarı attığını görünce 112'ye haber vermiş. Ambulans geliyor, sonra ambulans görevlileri beni arıyor." sözleriyle yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Sanal ortamda tanıştığı kişilerin olayın ardından ailenin diğer fertlerine de ulaşmaya çalıştığını belirten Durmaz, "Küçük kızıma ulaşmaya çalışmışlar. 'Abin ne oldu, son durumu nasıl?' diye sormuşlar. Kızım da 'Siz kimsiniz?' deyince, 'Biz oyun arkadaşıyız.' demişler." ifadelerini kullandı.

EMNİYET GÜÇLERİ HAREKETE GEÇTİ

Olayın ardından Durmaz ailesi, oğullarını yönlendirdiğini öne sürdükleri kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Emniyet güçleri de talimatları verdiği iddia edilen kişi ya da kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı.