Resmi Gazete'de yayımlandı! 15 Temmuz'da ulaşım ücretsiz

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla vatandaşlara toplu ulaşım desteği sağlanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 15 Temmuz Salı günü Marmaray, Başkentray, İZBAN ve bazı metro hatlarında ulaşım ücretsiz olacak.