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Resmi Gazete'de yayımlandı! 15 Temmuz'da ulaşım ücretsiz

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
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Resmi Gazete'de yayımlandı! 15 Temmuz'da ulaşım ücretsiz

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla vatandaşlara toplu ulaşım desteği sağlanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 15 Temmuz Salı günü Marmaray, Başkentray, İZBAN ve bazı metro hatlarında ulaşım ücretsiz olacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karara göre 15 Temmuz Milli Birlik Günü nedeniyle 15 Temmuz Salı günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.

Ayrıca Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı, açılışı münasebetiyle 31 Temmuz 2026 tarihine kadar ücretsiz olacak.

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