Atama kararları Resmi Gazete'de! Bakanlıklarda kritik görev değişimi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararlarla Aile ve Sosyal Hizmetler, Milli Eğitim, Milli Savunma, Sanayi ve Teknoloji ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıkları başta olmak üzere birçok kurumda üst düzey görev değişiklikleri yapıldı. Bazı il müdürleri görevden alınırken, kritik görevlere yeni isimler atandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Adıyaman İl Müdürü Hasan Bilici ve Giresun İl Müdürü Mustafa Modaoğlu görevden alındı. Amasya İl Müdürlüğüne Adem Yücel, Giresun İl Müdürlüğüne Ender Yanık, Mardin İl Müdürlüğüne Murat Karaaslan, Şanlıurfa İl Müdürlüğüne Fatih Yılmaz, Yozgat İl Müdürlüğüne ise Alper Alp atandı.

Danimarka Krallığı nezdinde Türkiye Büyükelçiliğine Dışişleri Bakanlığı İkili İlişkiler Genel Müdürü Burak Özügergin atandı.

Nükleer Düzenleme Kurulunda, Başkanlığa İkinci Başkan İsmail Hakkı Arıkan, İkinci Başkanlığa Memduh Fatih Çınar, Üyeliğe kalan süreyi tamamlamak üzerine Ramazan Güçlü atandı.

Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Duran görevden alındı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Türkan Dalan görevden alınırken, yerine Ferit Meftun Harmankaya atandı. Milli Eğitim Bakanlığında ise Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü görevden alınarak, yerine Cemal Turan atandı.

Milli Savunma Bakanlığında, Personel Genel Müdür Yardımcısı Sadık Erbay'ın yerine Samet Bulat atanırken, Tedarik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ali Külüş'ün yerine İlyas Aktiken atandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Sanayi Genel Müdür Yardımcılığına Murat Yazgan atandı. Ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında Adana İl Müdürü Remzi Özdoğan görevden alınırken, yerine Denizli İl Müdürü Metin Bitim, Antalya İl Müdürlüğüne, Kilis İl Müdürü Ercan Dadlı, Ardahan İl Müdürlüğüne, Sertaç Özeroğlu, Denizli İl Müdürlüğüne, Yozgat İl Müdürü Yusuf Möhür, Kırıkkale İl Müdürlüğüne Yakup Akkuş, Kilis İl Müdürlüğüne, Kırıkkale İl Müdürü Refik Tezcan, Manisa İl Müdürlüğüne Mehmet Üçbaş, Mersin İl Müdürlüğüne, Malatya İl Müdürü Akif Gülaçtı, Sinop İl Müdürlüğüne Recep Serkan Kadayıfçı, Yozgat İl Müdürlüğüne, Mersin İl Müdürü Hasan Gül ve Van İl Müdürlüğüne Ahmet Öztepe atandı.

Orman Genel Müdürlüğünde ise, Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin, Zonguldak Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Trabzon Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz, Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil görevden alındı. Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne, Mersin Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş, Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne Zafer Kızıl, Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğüne Halil Oflu, Trabzon Orman Bölge Müdürlüğüne Ahmet Demirci, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlü Yusuf Karartı, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne Fazıl Cabaroğlu atandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında, İstanbul Bölge Liman Başkanı Mustafa Kıran, Samsun Bölge Liman Başkanı Muhammet Özçelik, Tekirdağ Bölge Liman Başkanı İrfan Kızıltaş görevden alındı.

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdür Yardımcılığına Kerim Cicioğlu, İstanbul Bölge Liman Başkanlığına, Kocaeli Bölge Liman Başkanı Erol Ekmekci, Kocaeli Bölge Liman Başkanlığına, Zonguldak Bölge Liman Başkanı Ahmet Mert, Zonguldak Bölge Liman Başkanlığına Mustafa Köker, Samsun Bölge Liman Başkanlığına Ahmet Turgay Okur, Tekirdağ Bölge Liman Başkanlığına Mustafa Asım Sulu, Trabzon Bölge Liman Başkanlığına Cengiz Akköse atandı.

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünde, 5. Bölge Müdürü Ali Karabey ve 7. Bölge Müdürü Adem Sivri görevden alındı. 5. Bölge Müdürlüğüne, 2. Bölge Müdürü Eyyüp Bülent Cengiz, 2. Bölge Müdürlüğüne Ahmet Sabancı, 7. Bölge Müdürlüğüne, 1. Bölge Müdürü Necmettin Acar, 1. Bölge Müdürlüğüne Uğur Açıkgöz, 4. Bölge Müdürlüğüne, 6. Bölge Müdürü Aliseydi Felek, 6. Bölge Müdürlüğüne, 4. Bölge Müdürü Hasan Arı, YHT Bölge Müdürlüğüne ise Nuri Bekmezci atandı.