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Vatan sevdasıyla yazılan 15 Temmuz destanının 10. yılı: Şehit annesi ve gazimizden A Haber'de duygulandıran sözler

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Vatan sevdasıyla yazılan 15 Temmuz destanının 10. yılı: Şehit annesi ve gazimizden A Haber'de duygulandıran sözler

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Şehit Volkan Canöz'ün annesi Sedef Canöz ile 15 Temmuz Gazisi Ömer Kütük, A Haber ekranlarında o gece yaşadıklarını anlattı. Şehit annesi yeni nesle "15 Temmuz'u unutmasınlar" çağrısı yaparken, gazi Kütük ise Akıncı Üssü önünde yaşanan çatışmayı ve uğradığı saldırıyı tüm ayrıntılarıyla anlattı.

FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz gecesi kalkıştığı alçak darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. Türk milletinin vatan aşkıyla göğsünü siper ettiği o karanlık gecenin kahramanları A Haber ekranlarında buluştu. Şehit Volkan Canöz'ün annesi Sedef Canöz ve Gazi Ömer Kütük, o gece yaşanan dehşeti ve kazanılan büyük zaferi tüm çıplaklığıyla anlatırken, o gecenin bir "vatan savunması" olduğunun altını çizdiler.

15 TEMMUZ KAHRAMANLARI ANILIYOR

MİLLİ İRADENİN FETÖ'YE ATTIĞI TOKAT

15 Temmuz 2016'da FETÖ üyeleri tarafından girişilen hain darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. Darbeciler 35 uçak, 37 helikopter, 74 tank ve 246 zırhlı aracın yanı sıra 4 bine yakın silah da kullanarak vatandaşın üzerine bomba yağdırdı. Başkan Erdoğan'ın dik duruşu ile sokaklara dökülen milyonlarca vatandaş, FETÖ'cü alçaklara fırsat vermezken o gece yaşananlar da dakika dakika hafızalara kazındı. 15 Temmuz 2016 Cuma günü saat 22.00'de başlayan hain girişim, 16 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00 sıralarında tamamen bertaraf edildi.

Şehit Volkan Canöz’ün annesi Sedef Canöz - foto:ahaber.com.trŞehit Volkan Canöz’ün annesi Sedef Canöz - foto:ahaber.com.tr

"O GECE VOLKAN'IN SADECE KANATLARI YOKTU"

Şehit Volkan Canöz'ün annesi Sedef Canöz, "O gece ülkemizde bir savaş oldu. O savaşı da Allah'a şükürler olsun Rabbimin izniyle, devletimizin, milletimizin, askerimizin, polisimizin gücüyle bir gecede bitirdik. Çok şükür o hainlere bu memleketi vermedik. Bir evde anne, baba, evlat kavga eder ama dışarıdan bir düşman gelirse birlik olunur; o gece de herkes birlik oldu" ifadelerini kullandı.

Oğlu Volkan'ın son anlarını büyük bir metanetle anlatan anne Canöz, "O gece Volkan'ın kanatları yoktu sadece, uçtu gitti. 'Vatan elden gidiyor' diyerek çıktı. Gitme dedim, 'Anne ben döneceğim merak etme' dedi ama dışarıda 'Hakkınızı helal edin, ben gelmeyeceğim' demiş" sözleriyle o duygusal anları aktardı.

foto: ahaber.com.trfoto: ahaber.com.tr

YENİ NESLE KRİTİK ÇAĞRI: 15 TEMMUZ'U ASLA UNUTMAYIN

Gelecek nesillere önemli mesajlar veren Sedef Canöz, "15 Temmuz'u unutmasınlar. O gece halk sokağa çıkmasaydı, devletimiz dimdik ayakta durmasaydı, askerimiz ve polisimiz o hainlere karşı gelmeseydi biz çok kötü olacaktık. Türklerin düşmanı çok, çünkü Türklerden korkuyorlar. Yeni nesil vatana ve şehitlere sahip çıkacak" şeklinde konuştu.

Gazi Ömer Kütük - foto:ahaber.com.trGazi Ömer Kütük - foto:ahaber.com.tr

AKINCI ÜSSÜ'NDE GÖĞSÜNÜ KURŞUNLARA SİPER ETTİ

Darbe girişimine karşı koyarken yaralanan Gazi Ömer Kütük, "Belediyenin önünde toplandığımızda uçakların Akıncı Üssü'nden kalktığını söylediler. Hemen oraya yöneldik. Asker kılığına girmiş o hırsızlara 'Siz bizim evladımızsınız, bak bu uçaklar emniyeti vurdu, yapmayın' dedik. Biz 'Ne mutlu Türküm diyene' ve 'En büyük asker bizim asker' sloganları atarken bizi taradılar" sözleriyle yaşadığı dehşet anlarını ifade etti.

foto: ahaber.com.trfoto: ahaber.com.tr

"ELİMİN İÇİ YOKTU, DÖRT KEZ AMELİYAT OLDUM"

Hainlerin kurşunlarıyla ağır yaralanan Ömer Kütük, "Elimin buradan girdi, içi yoktu. Dört kere ameliyat geçirdim. %72 engelim var, bacaklarımdan damar alıp elime diktiler ama vatan sağ olsun" diyerek fedakarlığını dile getirdi.

foto: ahaber.com.trfoto: ahaber.com.tr

DESTANSI DİRENİŞ YENİKAPI'DA TAÇLANDI

Verdiği şehitlerin acısını kalbine gömen Türk halkı, bir kez daha bu ihanetin yaşanmaması için vatan nöbetlerine 7 Ağustos 2016'daki Yenikapı Mitingi'ne kadar devam etti. Bir ülke, 81 şehir ve 85 milyonun katıldığı bu nöbetler, hem içerideki hainlere hem de Türkiye'nin diz çökmesini bekleyen dış odaklara karşı kazanılmış en büyük zaferlerden biri olarak tarihe geçti.

Vatan sevdasıyla yazılan 15 Temmuz destanının 10. yılı: Şehit annesi ve gazimizden A Haber'de duygulandıran sözler - 1

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