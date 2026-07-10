Vatan sevdasıyla yazılan 15 Temmuz destanının 10. yılı: Şehit annesi ve gazimizden A Haber'de duygulandıran sözler
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Şehit Volkan Canöz'ün annesi Sedef Canöz ile 15 Temmuz Gazisi Ömer Kütük, A Haber ekranlarında o gece yaşadıklarını anlattı. Şehit annesi yeni nesle "15 Temmuz'u unutmasınlar" çağrısı yaparken, gazi Kütük ise Akıncı Üssü önünde yaşanan çatışmayı ve uğradığı saldırıyı tüm ayrıntılarıyla anlattı.
FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz gecesi kalkıştığı alçak darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. Türk milletinin vatan aşkıyla göğsünü siper ettiği o karanlık gecenin kahramanları A Haber ekranlarında buluştu. Şehit Volkan Canöz'ün annesi Sedef Canöz ve Gazi Ömer Kütük, o gece yaşanan dehşeti ve kazanılan büyük zaferi tüm çıplaklığıyla anlatırken, o gecenin bir "vatan savunması" olduğunun altını çizdiler.
MİLLİ İRADENİN FETÖ'YE ATTIĞI TOKAT
15 Temmuz 2016'da FETÖ üyeleri tarafından girişilen hain darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. Darbeciler 35 uçak, 37 helikopter, 74 tank ve 246 zırhlı aracın yanı sıra 4 bine yakın silah da kullanarak vatandaşın üzerine bomba yağdırdı. Başkan Erdoğan'ın dik duruşu ile sokaklara dökülen milyonlarca vatandaş, FETÖ'cü alçaklara fırsat vermezken o gece yaşananlar da dakika dakika hafızalara kazındı. 15 Temmuz 2016 Cuma günü saat 22.00'de başlayan hain girişim, 16 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00 sıralarında tamamen bertaraf edildi.
"O GECE VOLKAN'IN SADECE KANATLARI YOKTU"
Şehit Volkan Canöz'ün annesi Sedef Canöz, "O gece ülkemizde bir savaş oldu. O savaşı da Allah'a şükürler olsun Rabbimin izniyle, devletimizin, milletimizin, askerimizin, polisimizin gücüyle bir gecede bitirdik. Çok şükür o hainlere bu memleketi vermedik. Bir evde anne, baba, evlat kavga eder ama dışarıdan bir düşman gelirse birlik olunur; o gece de herkes birlik oldu" ifadelerini kullandı.
Oğlu Volkan'ın son anlarını büyük bir metanetle anlatan anne Canöz, "O gece Volkan'ın kanatları yoktu sadece, uçtu gitti. 'Vatan elden gidiyor' diyerek çıktı. Gitme dedim, 'Anne ben döneceğim merak etme' dedi ama dışarıda 'Hakkınızı helal edin, ben gelmeyeceğim' demiş" sözleriyle o duygusal anları aktardı.
YENİ NESLE KRİTİK ÇAĞRI: 15 TEMMUZ'U ASLA UNUTMAYIN
Gelecek nesillere önemli mesajlar veren Sedef Canöz, "15 Temmuz'u unutmasınlar. O gece halk sokağa çıkmasaydı, devletimiz dimdik ayakta durmasaydı, askerimiz ve polisimiz o hainlere karşı gelmeseydi biz çok kötü olacaktık. Türklerin düşmanı çok, çünkü Türklerden korkuyorlar. Yeni nesil vatana ve şehitlere sahip çıkacak" şeklinde konuştu.