FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz gecesi kalkıştığı alçak darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. Türk milletinin vatan aşkıyla göğsünü siper ettiği o karanlık gecenin kahramanları A Haber ekranlarında buluştu. Şehit Volkan Canöz'ün annesi Sedef Canöz ve Gazi Ömer Kütük, o gece yaşanan dehşeti ve kazanılan büyük zaferi tüm çıplaklığıyla anlatırken, o gecenin bir "vatan savunması" olduğunun altını çizdiler.

MİLLİ İRADENİN FETÖ'YE ATTIĞI TOKAT

15 Temmuz 2016'da FETÖ üyeleri tarafından girişilen hain darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. Darbeciler 35 uçak, 37 helikopter, 74 tank ve 246 zırhlı aracın yanı sıra 4 bine yakın silah da kullanarak vatandaşın üzerine bomba yağdırdı. Başkan Erdoğan'ın dik duruşu ile sokaklara dökülen milyonlarca vatandaş, FETÖ'cü alçaklara fırsat vermezken o gece yaşananlar da dakika dakika hafızalara kazındı. 15 Temmuz 2016 Cuma günü saat 22.00'de başlayan hain girişim, 16 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00 sıralarında tamamen bertaraf edildi.