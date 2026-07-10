10 Temmuz Cuma hutbesi yayımlandı: Diyanet’ten “Din İstismarı” ve “15 Temmuz” vurgusu

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 10 Temmuz 2026 tarihli Cuma hutbesinde, dinin kişisel çıkarlar için kullanılmasının topluma verdiği zarara dikkat çekildi. Hutbede FETÖ'nün dini değerleri istismar ettiği vurgulanırken, sahih dini bilginin güvenilir kaynaklardan öğrenilmesi çağrısı yapıldı.

Türkiye genelindeki camilerde okunan 10 Temmuz 2026 tarihli Cuma hutbesinde, "Din İstismarı" konusu ele alındı. Diyanet İşleri Başkanlığı, hutbede dini değerlerin çıkar amacıyla kullanılmasının toplumun birlik ve beraberliğine zarar verdiğini vurguladı. Hutbede, vatandaşlara Kur'an-ı Kerim ve Hz. Muhammed'in (s.a.s.) sünnetini güvenilir kişi ve kurumlardan öğrenmeleri çağrısında bulunulurken, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü öncesinde birlik, kardeşlik ve milli dayanışma mesajları öne çıktı.

Diyanet'in bu haftaki Cuma hutbesinde din istismarının bireysel ve toplumsal etkileri kapsamlı şekilde ele alındı. (Görsel: A Haber)

10 TEMMUZ CUMA HUTBESİNİN KONUSU DİN İSTİSMARI

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 10 Temmuz 2026 tarihli Cuma hutbesinin konusu "Din İstismarı" olarak belirlendi.

Hutbede, dinin siyasi, ekonomik ya da kişisel çıkarlar doğrultusunda kullanılmasının İslam'ın temel ilkeleriyle bağdaşmadığı vurgulandı. Özellikle 15 Temmuz hain darbe girişimi hatırlatılarak, FETÖ'nün dini kavramları kendi amaçları doğrultusunda kullanmasının toplumda açtığı yaralara dikkat çekildi.

Hutbede, 15 Temmuz'un milli birlik ve beraberlik ruhunu simgeleyen tarihi önemi vurgulandı. (Görsel: A Haber)

15 TEMMUZ MESAJI HUTBEDE GENİŞ YER BULDU

Hutbede, önümüzdeki hafta idrak edilecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla önemli mesajlar verildi.

Diyanet, 15 Temmuz'un milletin birlik içinde hareket ederek darbe girişimini engellediği tarihi bir dönüm noktası olduğuna işaret etti. Hutbede, milletin iman, vatan sevgisi ve bağımsızlık iradesiyle hareket ettiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"15 Temmuz, aziz milletimizin; Allah'ın nusret ve inayetiyle hainlerin tuzaklarını başlarına geçirdiği gündür. Kadını erkeği, genci yaşlısı tek yürek olduğumuz gündür. Minarelerden yükselen salâlar eşliğinde vatanımıza, milli ve manevi değerlerimize, istiklal ve istikbalimize sahip çıktığımız gündür."

Cuma hutbesinde yer verilen ayetlerle Allah'a güven, teslimiyet ve birlik bilinci ön plana çıkarıldı. (Görsel: A Haber)

KUR'AN-I KERİM'DEN AYETLE BİRLİK VE TESLİMİYET VURGUSU

Hutbede Kur'an-ı Kerim'den ayetlere de yer verildi. İlk olarak, Tevbe Suresi'nin 40. ayetindeki şu ilahi mesaj hatırlatıldı:

"Üzülme! Allah bizimle beraberdir."

Diyanet, bu ayetin tarih boyunca milletin zorluklar karşısındaki direncini ve Allah'a olan teslimiyetini güçlendiren önemli mesajlardan biri olduğunu ifade etti.

Hutbede, dini kavramların çıkar amacıyla kullanılmasının toplumsal güvene verdiği zarar hatırlatıldı. (Görsel: A Haber)

FETÖ'NÜN DİNİ DEĞERLERİ NASIL İSTİSMAR ETTİĞİ ANLATILDI

Hutbenin en dikkat çeken bölümlerinden biri, dini değerlerin istismar edilmesine ilişkin değerlendirmeler oldu.

Diyanet, FETÖ'yü diğer ihanet yapılanmalarından ayıran temel unsurun İslam'ı ve dini kavramları kendi amaçları için araç haline getirmesi olduğunu belirtti. Hutbede; "hoca", "cemaat" ve "hizmet" gibi kavramların kötü niyetli amaçlarla kullanıldığı, zekât, sadaka ve kurban ibadetlerinin de sinsi çıkarlar için istismar edildiği ifade edildi.

Bu bölümde Bakara Suresi'nin 11 ve 12. ayetlerine de yer verildi:

"Onlara 'Yeryüzünde fesat çıkarmayın' denildiğinde, 'Biz ancak ıslah edicileriz' derler. Şunu bilin ki onlar bozguncuların ta kendileridir, lakin anlamak istemezler."

Diyanet, sahih dini bilginin güvenilir kişi ve kurumlar aracılığıyla öğrenilmesi gerektiğini vurguladı. (Görsel: A Haber)

DİYANET'TEN GÜVENİLİR DİNİ BİLGİ ÇAĞRISI

Hutbede, benzer yapıların farklı yöntemlerle toplum üzerinde etkili olmaya çalışabileceği uyarısı da yapıldı.

Bu nedenle vatandaşlara Kur'an-ı Kerim ile Hz. Muhammed'in (s.a.s.) sünnetini güvenilir kişi ve kurumlardan öğrenmeleri tavsiye edildi. Ayrıca çocukların ve gençlerin doğru dini bilgiyle yetiştirilmesinin, toplumsal dayanışmanın korunmasında önemli rol oynadığı ifade edildi.

Diyanet, aile içinde güven duygusunun güçlendirilmesi, kardeşlik bilincinin korunması ve toplumsal birlikten taviz verilmemesi gerektiğini de hutbede öne çıkardı.

Hutbede, toplumsal birlik ve kardeşliği hedef alan girişimlere karşı bilinçli ve dikkatli olunması istendi. (Görsel: A Haber)

"REHAVETE KAPILMAYIN" UYARISI YAPILDI

Hutbede dikkat çeken mesajlardan biri de toplumsal farkındalığın korunmasına yönelik oldu.

Diyanet, "Artık böyle tehlikeler geride kaldı." düşüncesinin doğru olmadığını belirterek, Müslümanların ferasetli ve basiretli davranmaları gerektiğini vurguladı. Hutbede fitnenin ve ihanet girişimlerinin farklı yöntemlerle devam edebileceği hatırlatıldı.

Cuma hutbesi, dinin kişisel çıkarlar için kullanılmaması gerektiğini hatırlatan hadis-i şerifle sona erdi. (Görsel: A Haber)

HUTBE, HADİS-İ ŞERİFLE TAMAMLANDI

10 Temmuz Cuma hutbesinin sonunda Hz. Muhammed'in (s.a.s.) şu hadis-i şerifi hatırlatıldı:

"…Dini dünyaya alet eden insan ne kötüdür!... Arzu ve isteklerinin kendisini saptırdığı insan ne kötüdür!..."

Bu hadisle birlikte, dinin kişisel menfaatler için kullanılmasının İslam'ın temel ahlak anlayışıyla bağdaşmadığı mesajı bir kez daha vurgulandı.

10 Temmuz Cuma Hutbesinde Öne Çıkan Mesajlar

Konu Hutbedeki mesaj Hutbenin ana teması Din istismarı 15 Temmuz vurgusu Milli birlik, kardeşlik ve bağımsızlık ruhu Kur'an mesajı "Üzülme! Allah bizimle beraberdir." (Tevbe 40) Diyanet'in çağrısı Dini bilgiyi güvenilir kişi ve kurumlardan öğrenmek Toplumsal mesaj Birlik, kardeşlik, feraset ve basireti korumak Hutbenin hadisi "Dini dünyaya alet eden insan ne kötüdür!"

10 Temmuz Cuma hutbesi tam metin (Foto: A Haber)

10 TEMMUZ CUMA HUTBESİ TAM METNİ

DİN İSTİSMARI

Muhterem Müslümanlar!

Önümüzdeki çarşamba günü takvimler bir kez daha 15 Temmuz'u gösterecek. 15 Temmuz; küresel güçlerin maşası olan FETÖ'nün birliğimize, kardeşliğimize, özgürlük ve hürriyetimize kast ettiği gündür. Aynı zamanda 15 Temmuz, aziz milletimizin; Allah'ın nusret ve inayetiyle hainlerin tuzaklarını başlarına geçirdiği gündür. Kadını erkeği, genci yaşlısı tek yürek olduğumuz gündür. Minarelerden yükselen salâlar eşliğinde vatanımıza, milli ve manevi değerlerimize, istiklal ve istikbalimize sahip çıktığımız gündür.

Aziz Müminler!

"Üzülme! Allah bizimle beraberdir" ayet-i kerimesine gönülden inanan şanlı milletimiz; dünden bugüne devleti, bayrağı ve kutsalları söz konusu olunca, mermilere göğsünü siper etmiş, hayâsızca akınlara geçit vermemiştir. 15 Temmuz günü alçak saldırıyı gerçekleştirenler, hâlâ hainlik planlayanlar, şehitlerimizin kanlarına saygı göstermeyenler bilmelidirler ki, kahraman milletimiz tarih boyunca asla devletsiz kalmamıştır, Allah'ın izniyle kalmayacaktır da. Bizleri tarih sahnesinde üç kıtaya hâkim kıldıran, Malazgirt'le Anadolu'nun kapılarını İslam'a açtıran, İstanbul'un fethiyle çağları değiştiren, Çanakkale ve Milli Mücadele'de devleştiren, 15 Temmuz'da ihanete 'dur!' dedirten; Allah'a olan teslimiyetimizdir, göğsümüzdeki imanımızdır, şehadet bilincimizdir. Şu mısralar bu hakikatleri ne de güzel ifade etmektedir:

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır.

Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.

Kıymetli Müslümanlar!

FETÖ'yü diğer ihanet şebekelerinden ayıran en belirgin fark, yüce dinimiz İslam'ı ve muazzez değerlerimizi istismar etmesidir. Suret-i haktan görünerek; 'hoca', 'cemaat', 'hizmet' gibi medeniyetimize ait kavramları alçak ihtirasları için kullanmasıdır. Gerçek amacını gizlemesi, gençlerin geleceklerini karartması; menfaatleri uğruna yalanı, ikiyüzlülüğü ve her türlü kötülüğü meşru görmesidir. Zekât, sadaka ve kurban gibi ibadetleri sinsi emellerine ulaşmada aracı kılmasıdır. Yüce Rabbimiz, bu nifak hareketlerini bizlere şöyle tanıtmaktadır: "Onlara 'Yeryüzünde fesat çıkarmayın' denildiğinde, 'Biz ancak ıslah edicileriz' derler. Şunu bilin ki onlar bozguncuların ta kendileridir, lakin anlamak istemezler."

Değerli Kardeşlerim!

Vatanımızı bölmek, birlik ve beraberliğimizi zayıflatmak isteyenler, bu isteklerinden vazgeçmiş değillerdir. Şer odakları, dinimizi istismar etmeye, farklı kisve ve yöntemlerle; inancımızı, kardeşliğimizi ve toplumsal bütünlüğümüzü hedef almaya devam edeceklerdir. Fırsat buldukları her alanda nifak tohumları ekmeye, toplumumuzun huzurunu bozmaya çalışacaklardır.

Aziz Müslümanlar!

İstismarcı yapılara geçit vermemek ve bunların tuzaklarına düşmemek için yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i ve Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)'in sünnet-i seniyyesini ehil, güvenilir kişi ve kurumlardan öğrenip hayatımıza aktaralım. Çocuklarımız ve gençlerimizi sahih dini bilgi ile buluşturalım. Özellikle aile hayatımızda ve toplumsal ilişkilerimizde güven ve samimiyeti, dostluk ve kardeşliği daha sağlam hale getirelim. 'Artık böyle tehlikeler geride kaldı!' düşüncesiyle rehavete kapılmayalım; Müslümanlar olarak ferasetli ve basiretli davranalım. Fitnenin asla uyumadığını, ihanetin her an fırsat kolladığını, düşmanın her gün yöntem değiştirdiğini unutmayalım.

Bu vesileyle, geçmişten günümüze din, vatan ve mukaddes değerlerimiz uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize ve ahirete irtihal eden kahraman gazilerimize Yüce Rabbimizden rahmet diliyoruz.

Hutbemizi, Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in şu hadis-i şerifleriyle bitiriyoruz: "…Dini dünyaya alet eden insan ne kötüdür!... Arzu ve isteklerinin kendisini saptırdığı insan ne kötüdür!..."