Kayıp 400 bin TL'yi bulmak için 15 ton çöpü didik didik aradı! Para hiç ummadığı yerden çıktı

Karabağlar ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki kuyumcu Mehmet Güneş, arkadaşının altın almak için poşette verdiği 400 bin lirayı eve gidince mutfağa koydu. Durumdan haberi olmayan eşi ise poşeti çöp sanarak evdeki diğer atıklarla birlikte mahalledeki konteynerin yanına bıraktı. Ertesi gün poşetin çöpe atıldığını öğrenen Güneş, belediye ekiplerinden yardım istedi. Güneş, ailesiyle ilçedeki çöplerin toplandığı atık toplama merkezine gitti, yaklaşık 15 ton atıkta detaylı arama yaptı.

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"BAŞIMIZDAN KAYNAR SULAR DÖKÜLDÜ"



Mehmet Güneş paranın emanet olduğunu söyledi. Süreçte yardımcı olan belediye ekiplerine teşekkür eden Güneş, "Arkadaşım 'Yarın altın alacağım, sende durabilir mi?' dedi. İş çıkışı uğradım, bana 400 bin lira para teslim etti. Ben de eve götürdüm. Eşime bir şey söylemedim. İçinde para olduğunu unuttum, mutfağa bıraktım. Ondan sonra hanım bunu çöp zannediyor. Gidiyor çöpe atıyor. Çöp konteyneri dolu olduğu için paraları konteynerin yanına koyuyor" ifadelerini kullandı.



Güneş, evdeki parayı unutup ertesi gün işe gittiğini, arkadaşı altın almak için geldiğinde eşini aradığını anlatarak, "Paraları almaya geliyorum dedim, 'Ne parası?' deyince ağlamaya başladı. Eşim telaşlandı. 'Ben onu çöpe attım' dedi. Bizim başımızdan kaynar sular döküldü" diye konuştu. Paranın bulunması için büyük emek verdiklerini dile getiren Güneş, şöyle devam etti: