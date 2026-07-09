"PARÇALAMA İŞLEMİ YAKLAŞIK 5-6 SAAT SÜRDÜ"

Adalet U, daha önce kurban kesimi de yaptığı için zorlanmadığını belirterek, "Kaskatı kesildiği için kanı pıhtılaşmıştı, bu sebeple kanı akmadı. Parçalama işlemi yaklaşık 5-6 saat sürdü. Bu parçaları 5-10 poşete koyup gece muhtelif çöplere attım." ifadesini kullandı.

Sonrasında kıyafetlerini yıkadığını, kullandığı poşet ve nacağı ise çöpe attığını anlatan Adalet U, yaşadığı korku nedeniyle oğullarına bir şey söylemediğini, bu sebeple de karakola gidip kayıp ihbarında bulunduklarını dile getirdi.