Eşinin cesedini parçalayarak çöpe atmıştı! Vahşet anlarını anlattı: Kurban kestiğim için çok zorlanmadım
Bursa'da ölü bulduğunu iddia ettiği eşinin cesedini parçalayarak çöpe attıktan sonra kayıp ihbarında bulunan kadın, hakim karşısına çıktı. Daha önce kurban kesimi yaptığı için zorlanmadığını belirten Adalet U, "Parçalama işlemi yaklaşık 5-6 saat sürdü. Bu parçaları 5-10 poşete koyup gece muhtelif çöplere attım." ifadesi kan dondurdu.
Osmangazi ilçesi Selamet Mahallesi'ndeki bir evde ikamet eden Adalet U. (69), kocasının kayıp olduğu ihbarında bulunmuştu.
Yapılan çalışmalarda Adalet U'nun çelişkili beyanlarda bulunduğunun tespit edilmesi üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından soruşturma başlatılmıştı. İkametten alınan numunelerde yapılan inceleme sonucunda kayıp kişiye ait biyolojik bulgulara ulaşılmıştı.
Soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Adalet U, oğulları Ferhat (48) ve Murat U. (50) ile M.Ö. (65) gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Adalet U, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
SANIK HAKİM KARŞISINA ÇIKTI
Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan tutuklu sanık Adalet U. (69), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile taraf avukatları katıldı.
İFADESİ KAN DONDURDU
Savunmasını yapan sanık Adalet U, sabah geç uyandığını, çöp atmaya indiğinde eşini yerde yatarken gördüğünü anlattı.
Eşinin tepki vermediğini, akşam saatine kadar beklediğini dile getiren Adalet U, "Ölümünü benden bilirler diye korktum. Öldüğü yere poşet serdim ve nacakla kestim, parçalara böldüm." diye konuştu.