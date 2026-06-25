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Müge Anlı'nın duygusal anları: Kayıp can dostu Zeyna ailesine kavuştu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Zeytinburnu'nda 9 yıllık can dostu çalınan Pektaş ailesinin bir aylık büyük hasreti, Müge Anlı ile Tatlı Sert'te sona erdi. Zeyna'ya kavuşan aile mutluluk gözyaşları dökerken, Müge Anlı hayvan hırsızlığına isyan etti: 'Köpek çalmanın, çocuk çalmaktan hiçbir farkı yok!'"

Müge Anlı'nın duygusal anları: Kayıp can dostu Zeyna ailesine kavuştu 1

İstanbul Zeytinburnu'nda 26 Mayıs tarihinde meydana gelen olayda, Pektaş ailesinin 9 yıldır gözü gibi baktığı "Zeyna" isimli köpek, 15-16 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir çocuk tarafından iş yerinin önünden tasmasıyla birlikte alınarak götürülmüştü.

Müge Anlı'nın duygusal anları: Kayıp can dostu Zeyna ailesine kavuştu 2

DUYARLI İZLEYİCİDEN GELEN İHBAR MUCİZEYİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Çaresiz kalan aile, evcil hayvanlara yönelik başlattığı "Pati Buldular" projesiyle binlerce can dostunu yuvasına kavuşturan Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Yayınların hemen ardından İstanbul Bağcılar'dan gelen bir ihbar, umutları yeniden yeşertti. İhbarı değerlendiren ekip, aile ile birlikte adrese gittiğinde Zeyna'yı kötü şartlar altında zincire vurulmuş halde buldu.

Müge Anlı'nın duygusal anları: Kayıp can dostu Zeyna ailesine kavuştu 3

Anlı, yayını ailenin can dostu Zeyna ile birlikte açtı. Bir aydır büyük bir özlemle bekledikleri Zeyna'yı karşılarında gören Pektaş ailesi gözyaşlarına boğuldu.

DOĞA VE SIDIKA'NIN PATİLİ DOSTU ZEYNA BULUNDU
Müge Anlı'nın duygusal anları: Kayıp can dostu Zeyna ailesine kavuştu 4

CANLI YAYINDA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Zeyna'nın sakin ve sevgi dolu karakterine hayran kalan Müge Anlı da gözyaşlarına hakim olamadı.

Anlı, "Bu ne kadar mülayim bir köpek böyle... En çok ne hoşuma gitti biliyor musunuz; sizi görünce hemen sırtüstü yatıp patileriyle 'beni sevin' diye bekliyor. Allah herkese bir hayvanla yaşamayı nasip etsin."

Müge Anlı'nın duygusal anları: Kayıp can dostu Zeyna ailesine kavuştu 5

"HAYVANSEVER BİR MİLLETİZ"

Anadolu'nun köklü hayvan sevgisi kültürüne de vurgu yapan Anlı, "Aslında biz hayvan besleyen bir milletiz. İneklerimizle, keçilerimizle Anadolu toprakları hayvan sevgisiyle zenginleşen topraklardır. Bir hayvan öylece alınır mı? Bunların bir kişiliği, alıştıkları bir ortam ve bir düzenleri var."

Anlı, Zeyna'nın bulunmasını sağlayan ve adeta bir mucizeye vesile olan duyarlı izleyiciye de teşekkürlerini iletti.

Müge Anlı'nın duygusal anları: Kayıp can dostu Zeyna ailesine kavuştu 6

MÜGE ANLI'DAN SERT TEPKİ: KİMSE KİMSENİN KÖPEĞİNE SULANMASIN

Zeyna'nın fiziksel durumu ve yaşadığı korkuya sessiz kalmayan Müge Anlı, hayvan hırsızlığına sert ifadeler kullandı:

"Birinin köpeğini çalmanın, çocuk çalmaktan hiçbir farkı olmamalı. Bu işin cezai işlemi de para cezası, ancak bunun karşılığı para cezası olamaz! Peki, bu aileye yaşattıklarınızın karşılığı kaç lira olacak? Lütfen kimse kimsenin köpeğine 'sulanmasın'.

Müge Anlı'nın duygusal anları: Kayıp can dostu Zeyna ailesine kavuştu 7

EVCİL HAYVAN SAHİPLERİNE KRİTİK UYARI

Tüm evcil hayvan sahiplerine önemli bir uyarıda bulunan Müge Anlı, "Nasrettin Hoca'nın sarımsağı başucunda" diyerek, hayvanların her zaman gözetim altında tutulması, tasmasız sokağa çıkarılmaması ve her türlü tedbirin alınması gerektiğinin altını çizdi.

Müge Anlı'nın duygusal anları: Kayıp can dostu Zeyna ailesine kavuştu 8

Pektaş ailesi, bir ay sonra Zeyna'yı tekrar kucaklarına almanın mutluluğunu yaşarken, bu kavuşmada emeği geçen Müge Anlı ve ekibine teşekkürlerini iletti.

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