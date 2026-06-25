Müge Anlı'nın duygusal anları: Kayıp can dostu Zeyna ailesine kavuştu

İstanbul Zeytinburnu'nda 26 Mayıs tarihinde meydana gelen olayda, Pektaş ailesinin 9 yıldır gözü gibi baktığı "Zeyna" isimli köpek, 15-16 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir çocuk tarafından iş yerinin önünden tasmasıyla birlikte alınarak götürülmüştü.

Anlı, yayını ailenin can dostu Zeyna ile birlikte açtı. Bir aydır büyük bir özlemle bekledikleri Zeyna'yı karşılarında gören Pektaş ailesi gözyaşlarına boğuldu.

Anlı, "Bu ne kadar mülayim bir köpek böyle... En çok ne hoşuma gitti biliyor musunuz; sizi görünce hemen sırtüstü yatıp patileriyle 'beni sevin' diye bekliyor. Allah herkese bir hayvanla yaşamayı nasip etsin."

"HAYVANSEVER BİR MİLLETİZ"

Anadolu'nun köklü hayvan sevgisi kültürüne de vurgu yapan Anlı, "Aslında biz hayvan besleyen bir milletiz. İneklerimizle, keçilerimizle Anadolu toprakları hayvan sevgisiyle zenginleşen topraklardır. Bir hayvan öylece alınır mı? Bunların bir kişiliği, alıştıkları bir ortam ve bir düzenleri var."

Anlı, Zeyna'nın bulunmasını sağlayan ve adeta bir mucizeye vesile olan duyarlı izleyiciye de teşekkürlerini iletti.