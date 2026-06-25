Müge Anlı'nın duygusal anları: Kayıp can dostu Zeyna ailesine kavuştu
Zeytinburnu'nda 9 yıllık can dostu çalınan Pektaş ailesinin bir aylık büyük hasreti, Müge Anlı ile Tatlı Sert'te sona erdi. Zeyna'ya kavuşan aile mutluluk gözyaşları dökerken, Müge Anlı hayvan hırsızlığına isyan etti: 'Köpek çalmanın, çocuk çalmaktan hiçbir farkı yok!'"
İstanbul Zeytinburnu'nda 26 Mayıs tarihinde meydana gelen olayda, Pektaş ailesinin 9 yıldır gözü gibi baktığı "Zeyna" isimli köpek, 15-16 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir çocuk tarafından iş yerinin önünden tasmasıyla birlikte alınarak götürülmüştü.
DUYARLI İZLEYİCİDEN GELEN İHBAR MUCİZEYİ GERÇEKLEŞTİRDİ
Çaresiz kalan aile, evcil hayvanlara yönelik başlattığı "Pati Buldular" projesiyle binlerce can dostunu yuvasına kavuşturan Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Yayınların hemen ardından İstanbul Bağcılar'dan gelen bir ihbar, umutları yeniden yeşertti. İhbarı değerlendiren ekip, aile ile birlikte adrese gittiğinde Zeyna'yı kötü şartlar altında zincire vurulmuş halde buldu.
Anlı, yayını ailenin can dostu Zeyna ile birlikte açtı. Bir aydır büyük bir özlemle bekledikleri Zeyna'yı karşılarında gören Pektaş ailesi gözyaşlarına boğuldu.
CANLI YAYINDA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Zeyna'nın sakin ve sevgi dolu karakterine hayran kalan Müge Anlı da gözyaşlarına hakim olamadı.
Anlı, "Bu ne kadar mülayim bir köpek böyle... En çok ne hoşuma gitti biliyor musunuz; sizi görünce hemen sırtüstü yatıp patileriyle 'beni sevin' diye bekliyor. Allah herkese bir hayvanla yaşamayı nasip etsin."
"HAYVANSEVER BİR MİLLETİZ"
Anadolu'nun köklü hayvan sevgisi kültürüne de vurgu yapan Anlı, "Aslında biz hayvan besleyen bir milletiz. İneklerimizle, keçilerimizle Anadolu toprakları hayvan sevgisiyle zenginleşen topraklardır. Bir hayvan öylece alınır mı? Bunların bir kişiliği, alıştıkları bir ortam ve bir düzenleri var."
Anlı, Zeyna'nın bulunmasını sağlayan ve adeta bir mucizeye vesile olan duyarlı izleyiciye de teşekkürlerini iletti.