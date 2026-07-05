Yasağa rağmen denize girdiler! Dev dalgalar can aldı: 1 ölü 2 kişi kayıp

Şile'de yoğun dalga ve akıntı nedeniyle alınan tedbirlere rağmen iki ayrı noktada denize giren üç kişi akıntıya kapıldı. Olaylarda suda boğulan Ahmet Can Yavuz'un cansız bedenine ulaşılırken, kayıp 2 kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor. Ekiplerin bölgedeki incelemeleri dronla havadan görüntülendi.