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Yasağa rağmen denize girdiler! Dev dalgalar can aldı: 1 ölü 2 kişi kayıp

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
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Yasağa rağmen denize girdiler! Dev dalgalar can aldı: 1 ölü 2 kişi kayıp

Şile'de yoğun dalga ve akıntı nedeniyle alınan tedbirlere rağmen iki ayrı noktada denize giren üç kişi akıntıya kapıldı. Olaylarda suda boğulan Ahmet Can Yavuz'un cansız bedenine ulaşılırken, kayıp 2 kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor. Ekiplerin bölgedeki incelemeleri dronla havadan görüntülendi.

Şile Kaymakamlığı, bugün saat 11.00 itibarıyla Ayazma Plajı ve Ağva Merkez Plajı dışındaki tüm sahillerde denize girişleri yasakladı.

Şile’de iki plaj dışında denize giriş yasakŞile’de iki plaj dışında denize giriş yasak ŞİLE’DE İKİ PLAJ DIŞINDA DENİZE GİRİŞ YASAK

Yasağın ardından Sofular Mağarası mevkisinde denize giren İsa Bodur'un (24) suda kaybolduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

FOTOĞRAF (DHA)FOTOĞRAF (DHA)

Bu sırada Akçakese Köy Ağzı mevkisinden de 2 kişinin denizde kaybolduğu ihbarı yapıldı. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri arama çalışmalarını denizden ve havadan sürdürdü.

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FOTOĞRAF (DHA)FOTOĞRAF (DHA)

CENAZESİ SUDA BULUNDU

Akçakese Sahili'nde denize giren Ahmet Can Yavuz ile Umut Gümüş için yürütülen çalışmalarda Ahmet Can Yavuz'un cansız bedenine saat 13.30 sıralarında ulaşıldı.

FOTOĞRAF (DHA)FOTOĞRAF (DHA)

Sahil Güvenlik botuyla Şile Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen Yavuz'un cenazesi, Şile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sofular Mağarası mevkisinde kaybolan İsa Bodur ile Akçakese Köy Ağzı mevkisinde kaybolan Umut Gümüş'ü arama çalışmaları sürüyor.

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