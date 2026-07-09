İstanbul'da midye toplamak için denize girip şoke oldular! Gizemli ceset buldular
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Üsküdar Kuleli Sahili'nde midye toplamak için denize dalan vatandaşlar, denizin dibinde hareketsiz bir kişiyi fark ederek ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen dalgıç ekipleri, 31 yaşındaki H.H.Ç.'nin cansız bedenini karaya çıkardı. Cenaze, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Üsküdar'da midye toplamak için denize giren vatandaşlar, denizin dibinde ceset buldu.
DENİZ DİBİNDE CESET BULUNDU
Olay, saat 10.30 sıralarında Üsküdar Kuleli Sahili'nde meydana geldi. İddiaya göre midye toplamak için sahil kıyısından denize dalan vatandaşlar, denizin dibinde hareketsiz bir insan bedeni gördü.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine sahil güvenlik, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekipler dalış yaparak denizin dibinde hareketsiz duran şahsı karaya çıkardı. Ekiplerin yaptığı incelemede 31 yaşındaki H.H.Ç. isimli erkek şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Genç adamın cansız bedeni ölüm nedeninin tam olarak belirlenmesi için Adli Tıp'a götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.