İstanbul Şişli'de meydana gelen yankesicilik olayına ilişkin yürütülen adli süreç hakkında sosyal medyada yapılan bazı paylaşımların gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Açıklamada, iki suça sürüklenen çocuğun çok sayıda suç kaydı bulunmasına rağmen yeniden serbest bırakıldığı yönündeki iddiaların yanıltıcı olduğu vurgulandı.

İstanbul Şişli'de meydana gelen yankesicilik olayına ilişkin yürütülen adli süreç hakkında sosyal medyada yapılan bazı paylaşımların gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Açıklamada, iki suça sürüklenen çocuğun çok sayıda suç kaydı bulunmasına rağmen yeniden serbest bırakıldığı yönündeki iddiaların yanıltıcı olduğu vurgulandı.

Yetkililer, kolluk kuvvetlerince kovalamaca sonucu yakalandıkları belirtilerek Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen çocukların ifadelerinde hırsızlık suçlamasını kabul etmediklerini, kesintisiz takip sonucu yakalandıkları iddiasını reddettiklerini ve kamera görüntülerindeki kişilerin kendileri olmadığını savunduklarını aktardı.

Dosyada bulunan kamera kayıtlarının incelenmesinde, görüntülerdeki kişilerin yüzlerinin net seçilemediği, üzerlerindeki kıyafetlerin yakalanan çocukların kıyafetleriyle farklılık gösterdiği belirtildi. Ayrıca, şüphelilerin kaçarken kıyafetlerini değiştirip attıklarına ilişkin dosyada bu aşamada herhangi bir delilin bulunmadığı ifade edildi.

Bu nedenle, eylemi gerçekleştiren kişilerin dosyada yer alan suça sürüklenen çocuklar olduğuna dair yeterli delilin henüz oluşmadığı kaydedildi. Olayın faillerinin kim olduğunun ise ileri teknik incelemeler ve bilirkişi raporlarıyla netlik kazanacağı belirtildi.

Açıklamada, mevcut delil durumu, suça sürüklenen çocukların yaşları, isnat edilen suçun niteliği ile yaş küçüklüğü ve teşebbüs hükümleri birlikte değerlendirilerek, bu aşamada tutuklama tedbirinin ölçülü olmayacağı kanaatine varıldığı ve bu nedenle haklarında adli kontrol tedbiri talep edildiği bildirildi.

Yetkililer, "çok sayıda suç kaydı bulunmasına rağmen hiçbir değerlendirme yapılmadan serbest bırakıldıkları" yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını vurgularken, adliyeye intikal eden evrakta şahısların suç kayıtlarına ilişkin ayrıca bir suçlamanın da yer almadığını belirtti.

Soruşturmanın; dosyadaki deliller, kamera görüntüleri, bilirkişi incelemeleri ve ilgili mevzuat doğrultusunda Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.