Polis helikopterine Türk bayrağı sallayan küçük Abdullah'a emniyetten anlamlı sürpriz

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen hava destekli uyuşturucu operasyonu sırasında polis helikopterine Türk bayrağı sallayan küçük çocuk unutulmadı. İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy'un makamında ağırladığı Abdullah Emre'ye bisiklet ve oyuncak araba hediye edildi.

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen hava destekli uyuşturucu operasyonu sırasında yaşanan anlamlı anlar yüzleri gülümsetti.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında hava destekli narko-kapan uygulaması gerçekleştirdi. Operasyona polis helikopterleri de destek verdi.

(Foto: İHA)

POLİS HELİKOPTERİNE TÜRK BAYRAĞI SALLADI

Operasyon sırasında evlerinin damına çıkan küçük bir çocuk, polis helikopterine Türk bayrağı salladı. O anlar emniyet ekiplerinin de dikkatinden kaçmadı.

EMNİYETTEN ANLAMLI HEDİYE

Küçük çocuğa ulaşan Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, Abdullah Emre'yi makamında ağırladı. Aksoy, yakından ilgilendiği Abdullah Emre'ye bisiklet ve oyuncak araba hediye etti.