İş ve burs vaadiyle hesap avı! Polis 'ikinci kişi' rolüne girerek şebekeyi çökertti

Bursa'da internet üzerinden iş, burs ve kolay kazanç vaadiyle gençlerim banka hesaplarını ele geçiren dolandırıcılık şebekesi, polisin film sahnelerini aratmayan operasyonuyla çökertildi. Şüphelilerle alıcı gibi iletişime geçen ekipler, "ikinci kişi" rolüne girerek suçüstü yaptı. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, siber ve mali suçlarla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar sonucunda özellikle gençlerin banka hesaplarını kullanarak dolandırıcılık yapan organize bir şebekeyi tespit etti.

Soruşturma, emniyete başvuran bir mağdurun internet üzerinden tanıştığı kişiler tarafından adına banka hesapları açıldığını, bu hesapların dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığını ve bu nedenle hakkında çok sayıda dava açıldığını bildirmesi üzerine başlatıldı.

İŞ, BURS VE KOLAY KAZANÇ VAADİYLE KANDIRDILAR

Yapılan teknik ve fiziki takipte şebeke üyelerinin internet üzerinden ulaştıkları kişileri "iş imkanı", "burs desteği" ve "kolay kazanç" vaatleriyle ikna ettikleri belirlendi.

Şüphelilerin, mağdurların banka hesapları ile mobil bankacılık bilgilerini ele geçirdiği, bu hesapları yasa dışı para transferleri ve farklı dolandırıcılık olaylarında kullandığı tespit edildi.

POLİS 'İKİNCİ KİŞİ' ROLÜNE GİRDİ

Şüphelilerin izini süren Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, operasyon için dikkat çeken bir yönteme başvurdu.

Şebeke üyeleriyle alıcı gibi iletişim kuran polisler, hesap kiralayacak kişinin yanında bulunan "ikinci kişi" rolüne girerek randevu ayarladı.

Bursa'dan İstanbul'a kadar uzanan takip sonucunda düzenlenen suçüstü operasyonunda H.İ., B.A., K.A. ve S.A. isimli 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ŞEBEKE YÖNETİCİLERİ TUTUKLANDI

İstanbul'da yakalandıktan sonra Bursa'ya getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkeme tarafından K.A. ve S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, şebekenin yöneticileri oldukları değerlendirilen H.İ. ve B.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.