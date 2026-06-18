Biri polis 4 kişinin katili Marsilya'daki çete operasyonunda yakalandı!

Fransa'nın Alpes-Maritimes bölgesinde uluslararası düzeyde faaliyet gösteren bir silah kaçakçılığı şebekesinin varlığı bilgisine ulaşan Marsilya'daki Uzmanlaşmış Bölgelerarası Yargı Birimi, çeteyi geçtiğimiz yıl teknik ve fiziki takibe aldı. Çetenin liderinin Cem Erdem olduğunu belirleyen ekipler 9 Haziran günü operasyon için düğmeye bastı. Operasyonda Cem Erdem ve 9 şüpheli yakalandı.

Fransız güvenlik güçleri operasyon için 9 Haziran günü harekete geçti.

Sabah Gazetesi'nden Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre, şebekenin Türkiye, İsviçre, Almanya, Avusturya, Belçika ve Fransa hattında suç örgütlerine binlerce silah temin ettiği belirlenirken, yapılan aramalarda ele geçirilen üç tabanca, mühimmat, 31 bin euro para ve tahmini değeri 1 milyon 475 bin euro olan saat ve otomobillere el konuldu. Marsilya savcılığına çıkarılan Erdem ve 9 Türk vatandaşı haklarındaki suçlamaları kabul etmedi. Erdem ve çete üyesi olduğu iddia edilen 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.