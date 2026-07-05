Kuvvetli rüzgar ve sağanak aynı anda geliyor: Meteoroloji o illeri uyardı
Meteoroloji, yurdun büyük bölümünde sağanak beklendiğini açıklarken Doğu Karadeniz'deki 5 il için kuvvetli yağış, Marmara'nın güneyi ile Kıyı Ege için ise saatte 70 kilometreye ulaşabilecek rüzgar uyarısı yaptı. Ani sel, yıldırım ve ulaşım aksaklıklarına karşı dikkat çağrısı öne çıktı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye, yeni güne yağış ve kuvvetli rüzgarın etkisi altında giriyor. Yurdun birçok bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken Doğu Karadeniz'de bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Marmara'nın güneyi ile Kıyı Ege'de ise kısa süreli fırtına oluşturabilecek kuvvetli rüzgarın etkili olması bekleniyor.
YURDUN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE YAĞIŞ GÖRÜLECEK
Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenen bölgeler şöyle:
- Trakya
- Akdeniz'in büyük bölümü (Kahramanmaraş ve Hatay'ın iç kesimleri hariç)
- İç Anadolu'da Sivas dışındaki iller
- Karadeniz'de Bayburt hariç tüm kesimler
- Doğu Anadolu'nun doğusunda Erzurum ve Ardahan dışındaki alanlar
Bunlara ek olarak Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar, Uşak, Muğla, Aydın, Denizli çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde de yerel sağanak geçişleri bekleniyor.
5 İL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji, Doğu Karadeniz kıyılarındaki yağışların yer yer kuvvetli olacağını belirtti. Özellikle şu illerde yaşayanların dikkatli olması istendi:
- Artvin
- Rize
- Trabzon
- Giresun
- Ordu
Ayrıca Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Denizli çevresi ile Konya'nın batısında da yağışların zaman zaman etkisini artıracağı tahmin ediliyor.
MARMARA VE KIYI EGE'DE RÜZGAR SERT ESECEK
Günün dikkat çeken bir diğer hava olayı ise kuvvetli rüzgar olacak. Meteorolojiye göre Marmara'nın güneyi ile Kıyı Ege'de kuzey yönlerden esecek rüzgarın saatte 40 ila 70 kilometre hıza ulaşarak kısa süreli fırtına şeklinde etkisini göstermesi bekleniyor.
Diğer bölgelerde ise rüzgarın genel olarak kuzey yönlerden, güneydoğu kesimlerde ise güney ve güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.