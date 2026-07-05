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Kuvvetli rüzgar ve sağanak aynı anda geliyor: Meteoroloji o illeri uyardı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Meteoroloji, yurdun büyük bölümünde sağanak beklendiğini açıklarken Doğu Karadeniz'deki 5 il için kuvvetli yağış, Marmara'nın güneyi ile Kıyı Ege için ise saatte 70 kilometreye ulaşabilecek rüzgar uyarısı yaptı. Ani sel, yıldırım ve ulaşım aksaklıklarına karşı dikkat çağrısı öne çıktı

Kuvvetli rüzgar ve sağanak aynı anda geliyor: Meteoroloji o illeri uyardı 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye, yeni güne yağış ve kuvvetli rüzgarın etkisi altında giriyor. Yurdun birçok bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken Doğu Karadeniz'de bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Marmara'nın güneyi ile Kıyı Ege'de ise kısa süreli fırtına oluşturabilecek kuvvetli rüzgarın etkili olması bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar ve sağanak aynı anda geliyor: Meteoroloji o illeri uyardı 2

YURDUN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE YAĞIŞ GÖRÜLECEK

Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenen bölgeler şöyle:

  • Trakya
  • Akdeniz'in büyük bölümü (Kahramanmaraş ve Hatay'ın iç kesimleri hariç)
  • İç Anadolu'da Sivas dışındaki iller
  • Karadeniz'de Bayburt hariç tüm kesimler
  • Doğu Anadolu'nun doğusunda Erzurum ve Ardahan dışındaki alanlar

Bunlara ek olarak Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar, Uşak, Muğla, Aydın, Denizli çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde de yerel sağanak geçişleri bekleniyor.

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Kuvvetli rüzgar ve sağanak aynı anda geliyor: Meteoroloji o illeri uyardı 3

5 İL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji, Doğu Karadeniz kıyılarındaki yağışların yer yer kuvvetli olacağını belirtti. Özellikle şu illerde yaşayanların dikkatli olması istendi:

  • Artvin
  • Rize
  • Trabzon
  • Giresun
  • Ordu

Ayrıca Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Denizli çevresi ile Konya'nın batısında da yağışların zaman zaman etkisini artıracağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar ve sağanak aynı anda geliyor: Meteoroloji o illeri uyardı 4

MARMARA VE KIYI EGE'DE RÜZGAR SERT ESECEK

Günün dikkat çeken bir diğer hava olayı ise kuvvetli rüzgar olacak. Meteorolojiye göre Marmara'nın güneyi ile Kıyı Ege'de kuzey yönlerden esecek rüzgarın saatte 40 ila 70 kilometre hıza ulaşarak kısa süreli fırtına şeklinde etkisini göstermesi bekleniyor.

Diğer bölgelerde ise rüzgarın genel olarak kuzey yönlerden, güneydoğu kesimlerde ise güney ve güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Kuvvetli rüzgar ve sağanak aynı anda geliyor: Meteoroloji o illeri uyardı 5
Kuvvetli rüzgar ve sağanak aynı anda geliyor: Meteoroloji o illeri uyardı 6

HAFTA BOYUNCA SICAKLIKLAR NORMALİN ALTINDA OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5-11 Temmuz tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin haritasına göre, hava sıcaklıklarının ülke genelinde kademeli olarak azalması bekleniyor. Tahminlerde, sıcaklıkların birçok bölgede mevsim normallerinin altına ineceği belirtilirken, özellikle hafta başında etkili olacak yağışlı sistemin ardından serin havanın yurt genelinde hissedileceği öngörülüyor.

Kuvvetli rüzgar ve sağanak aynı anda geliyor: Meteoroloji o illeri uyardı 7

GÜNEŞLİ HAVA HAFTA SONUNA DOĞRU YENİDEN KENDİNİ GÖSTERECEK

Tahmin haritaları, perşembe gününden itibaren yağışların daha sınırlı alanlarda görüleceğini gösteriyor. Cuma ve cumartesi günlerinde ise yurdun büyük bölümünde güneşli ve az bulutlu havanın etkili olması bekleniyor. Karadeniz kıyılarında yerel yağış ihtimali devam ederken, diğer bölgelerde yağışların büyük ölçüde sona ereceği öngörülüyor.

Kuvvetli rüzgar ve sağanak aynı anda geliyor: Meteoroloji o illeri uyardı 8

METEOROLOJİ'DEN VATANDAŞLARA UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle hafta başında kuvvetli yağış ve kısa süreli fırtına beklenen bölgelerde yaşayan vatandaşların güncel tahmin ve uyarıları takip etmelerini istedi. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Kuvvetli rüzgar ve sağanak aynı anda geliyor: Meteoroloji o illeri uyardı 9

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

İl En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu
Bursa 29°C Parçalı ve çok bulutlu
Çanakkale 30°C Parçalı ve çok bulutlu
İstanbul 29°C Parçalı ve çok bulutlu
Kırklareli 27°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Bölge geneli: Parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Trakya ile Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Bölgenin güneyinde kuzey yönlerden saatte 40-60 km hızla kuvvetli rüzgar etkili olacak.

Kuvvetli rüzgar ve sağanak aynı anda geliyor: Meteoroloji o illeri uyardı 10

EGE

İl En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu
Denizli 35°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İzmir 35°C Parçalı bulutlu
Kütahya 25°C Parçalı bulutlu
Muğla 34°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Bölge geneli: Afyonkarahisar, Uşak, Muğla, Aydın ve Denizli çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Denizli çevresinde yağışların yer yer kuvvetli olması beklenirken, kıyı kesimlerde kuzey yönlerden 40-70 km/saat hızla kuvvetli rüzgar esecek.

Kuvvetli rüzgar ve sağanak aynı anda geliyor: Meteoroloji o illeri uyardı 11

AKDENİZ

İl En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu
Adana 34°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak
Antalya 30°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak. İç kesimlerde yağış yer yer kuvvetli olacak.
Burdur 31°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak. Yağışlar yer yer kuvvetli olacak.
Hatay 30°C Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinde sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak

Bölge geneli: Kahramanmaraş ve Hatay'ın iç kesimleri dışında bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.

Kuvvetli rüzgar ve sağanak aynı anda geliyor: Meteoroloji o illeri uyardı 12

İÇ ANADOLU

İl En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu
Ankara 28°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
Eskişehir 28°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
Konya 31°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak. Batı kesimlerde yağış yer yer kuvvetli olacak.
Yozgat 25°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak

Bölge geneli: Sivas dışında bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Konya'nın batısında yağışların yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar ve sağanak aynı anda geliyor: Meteoroloji o illeri uyardı 13

BATI KARADENİZ

İl En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu
Bolu 26°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
Bartın 27°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
Kastamonu 26°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
Zonguldak 26°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak

Bölge geneli: Bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar ve sağanak aynı anda geliyor: Meteoroloji o illeri uyardı 14

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

İl En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu
Amasya 29°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
Rize 28°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak. Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Samsun 29°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
Trabzon 27°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak. Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Bölge geneli: Bayburt dışında bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Özellikle Doğu Karadeniz kıyılarında yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar ve sağanak aynı anda geliyor: Meteoroloji o illeri uyardı 15

DOĞU ANADOLU

İl En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu
Erzurum 26°C Parçalı ve çok bulutlu
Kars 24°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
Malatya 33°C Parçalı ve çok bulutlu
Van 25°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak

Bölge geneli: Erzurum ve Ardahan dışında bölgenin doğusunda aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar ve sağanak aynı anda geliyor: Meteoroloji o illeri uyardı 16

GÜNEYDOĞU ANADOLU

İl En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu
Diyarbakır 38°C Parçalı ve az bulutlu
Gaziantep 36°C Parçalı ve az bulutlu
Mardin 35°C Parçalı ve az bulutlu
Şanlıurfa 38°C Parçalı ve az bulutlu

Bölge geneli: Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Yağış öngörülmüyor.

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