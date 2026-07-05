Kuvvetli rüzgar ve sağanak aynı anda geliyor: Meteoroloji o illeri uyardı

Meteoroloji, yurdun büyük bölümünde sağanak beklendiğini açıklarken Doğu Karadeniz'deki 5 il için kuvvetli yağış, Marmara'nın güneyi ile Kıyı Ege için ise saatte 70 kilometreye ulaşabilecek rüzgar uyarısı yaptı. Ani sel, yıldırım ve ulaşım aksaklıklarına karşı dikkat çağrısı öne çıktı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye, yeni güne yağış ve kuvvetli rüzgarın etkisi altında giriyor. Yurdun birçok bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken Doğu Karadeniz'de bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Marmara'nın güneyi ile Kıyı Ege'de ise kısa süreli fırtına oluşturabilecek kuvvetli rüzgarın etkili olması bekleniyor.

YURDUN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE YAĞIŞ GÖRÜLECEK Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenen bölgeler şöyle: Trakya

Akdeniz'in büyük bölümü (Kahramanmaraş ve Hatay'ın iç kesimleri hariç)

İç Anadolu'da Sivas dışındaki iller

Karadeniz'de Bayburt hariç tüm kesimler

Doğu Anadolu'nun doğusunda Erzurum ve Ardahan dışındaki alanlar Bunlara ek olarak Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar, Uşak, Muğla, Aydın, Denizli çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde de yerel sağanak geçişleri bekleniyor.

5 İL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Meteoroloji, Doğu Karadeniz kıyılarındaki yağışların yer yer kuvvetli olacağını belirtti. Özellikle şu illerde yaşayanların dikkatli olması istendi: Artvin

Rize

Trabzon

Giresun

Ordu Ayrıca Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Denizli çevresi ile Konya'nın batısında da yağışların zaman zaman etkisini artıracağı tahmin ediliyor.