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Maltepe'de restoranda yangın! Ormana sıçramaması için mücadele ediliyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA | AA
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Maltepe'de restoranda yangın! Ormana sıçramaması için mücadele ediliyor

İstanbul'un Maltepe ilçesinde 2 katlı bir restoranda çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Ekipler, alevlerin restoranın arka kısmındaki ormanlık alana sıçramaması için yoğun çalışma yürütüyor.

Yangın, Maltepe ilçesinde bulunan 2 katlı bir restoranda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

MALTEPE'DE 2 KATLI RESTORANDA YANGIN

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, restoranın arka kısmında bulunan ormanlık alana alevlerin sıçramaması için yoğun çaba harcıyor. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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