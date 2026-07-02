Ankara’da otluk arazide yangın!
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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde geniş bir otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Edinilen bilgilere göre, Etimesgut ilçesinde geniş bir otluk arazide henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.
Yangını gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.