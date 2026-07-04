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Diyarbakır'da çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Diyarbakır'da çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

Diyarbakır'da TRT Köprülü Kavşağı mevkisindeki arazide henüz belirlenemeyen nedenle çıkan anız yangını, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Diyarbakır'da çıkan anız yangını kısa süreli paniğe neden oldu. Yangın, Diyarbakır-Bismil kara yolu üzerindeki TRT Köprülü Kavşağı mevkisinde bulunan arazide henüz bilinmeyen nedenle başladı.

İTFAİYE EKİPLERİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

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Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, yangına kısa sürede müdahale ederek alevlerin çevreye yayılmasını önledi.

Diyarbakır'da çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü - 1

YANGIN KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiyenin çalışmaları sonucunda anız yangını tamamen söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Yetkililerin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Bölgede benzer olayların yaşanmaması için vatandaşların özellikle sıcak havalarda daha dikkatli olmaları isteniyor.

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