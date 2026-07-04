Diyarbakır'da çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

Diyarbakır'da TRT Köprülü Kavşağı mevkisindeki arazide henüz belirlenemeyen nedenle çıkan anız yangını, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.