Maltepe'de restoranda yangın! Ormana sıçramadan söndürüldü

İstanbul Maltepe'de 2 katlı restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü.

Fındıklı Mahallesi Başıbüyük Yolu Caddesi'nde bulunan iki katlı bir restoranda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler restoranın tamamına yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, restoranın çevresinde güvenlik önlemi alarak caddeyi geçici olarak çift yönlü trafiğe kapattı. Yangın, yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından restoranın bitişiğindeki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen iş yerinde ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.