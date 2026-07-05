Balıkesir'de orman yangını! Alevler kontrol altında
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Balıkesir'in Kepsut ilçesinde arazide çıkan ve ormana sıçrayan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Bölgedeki söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.
Kepsut ilçesinde kırsal Göçenler Mahallesi'ndeki bir orman dışı arazide, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılıp, ormana sıçradı.
HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE
Alevler komşu Sarıfakılar Mahallesi'ne doğru ilerlerken; bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda kara ve hava ekibi sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın, büyük ölçüde kontrol altına alındı.
Bölgedeki söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.