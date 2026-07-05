Çanakkale'deki hastanenin tuvaletinde bebek cesedi bulundu
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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, Ezine Devlet Hastanesi acil servis tuvaletinde çöp poşeti içinde yeni doğmuş bir bebeğin cansız bedeni bulundu. Temizlik görevlisinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Çanakkale'de, Ezine Devlet Hastanesi acil servis tuvaletinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu. Alınan bilgiye göre, hastanenin temizlik personeli, acil servis tuvaletinde çöp poşeti içinde yeni doğmuş bebek cesedi buldu.
2-3 GÜN ÖNCE DOĞDUĞU TESPİT EDİLDİ
Personelin haber vermesi üzerine, polis ve hastane yetkilileri olay yerine geldi.
Yapılan incelemede 2-3 gün önce doğduğu belirlenen bebeğin cenazesi Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Adli Tıp Birimi'ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.