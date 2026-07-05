Sosyal medyada "evli adamlar ile ilişki yaşamanın zorluğu", "yaşlı eşini gençlerle aldatan kadının hayatı" gibi iğrenç içerikler üreterek toplum yapısını, aile kurumunu ve toplumsal değer yargılarını zedeleyici paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle içerik üreticisi Fergül Abay hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu. Savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde, paylaşımların mizah veya ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, toplumsal değerleri zedeleyen paylaşımlar olduğu dile getirildi.

Sosyal medyada içerik üreticisi olan Fergül Abay, "yaşlı eşini gençlerle aldatan kadının hayatı", "zengin ve yaşlı sponsorundan ayrılan kadının zorlu süreci", "evli adamlar ile ilişki yaşamanın zorluğu" gibi başlıklar ile içerik üreterek paylaşımlar yapıyordu. İddiaya göre söz konusu paylaşımları gören iş insanı F.B., toplumun ahlakını bozduğunu söyleyerek Abay'ı şikayet edeceğini belirtti. Bunun üzerine Abay'dan çeşitli tehdit ve hakaretlere maruz kalan F.B., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

"MİZAH VEYA İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Sabah Gazetesi'nden Sema Demir'in haberine göre, savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Abay'ın sosyal medyada F.B.'ye hakaret ettiği, tehdit savurduğu, kişisel verilerini hukuka aykırı şekilde paylaştığı ve özel hayatının gizliliğini ihlal ederek huzurunu bozduğu belirtilerek, "Şüphelinin paylaşımlarının mizah veya ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir çünkü paylaşım içerikleri doğrudan belirli bir kişiyi hedef almakta, özel mesajları ifşa etmekte, hakaret ve tehdit içermektedir. Müvekkil iki kız çocuğu babası olup; aile çevresi, sosyal yaşamı ve iş hayatı bakımından söz konusu ithamlar nedeniyle ciddi manevi yıkıma uğramıştır" denildi.

CİMER'E DE ŞİKAYET EDİLDİ

Konuyla ilgili CİMER'e de şikayette bulunan F.B., Abay'ın sosyal medyadan toplum yapısını, aile kurumunu, insan onurunu ve toplumsal değer yargılarını zedeleyici nitelikte paylaşımlar yaptığını belirterek, "İlgili hesapta insanların fiziksel özellikleriyle alay edilmekte, yaşlı bireyler aşağılanmakta, ekonomik durumu zayıf kişiler küçümsenmekte, 'zengin erkeklerden para koparma' anlayışı olağanlaştırılmakta, emek vererek çalışan insanların değersiz olduğu algısı oluşturulmakta, genç kadınlara maddi çıkar ilişkileri üzerinden yaşam kurmanın normal olduğu yönünde içerikler sunulmaktadır. İlgili sosyal medya hesabı hakkında gerekli incelemelerin yapılmasını, toplum düzeni ve kamu ahlakı bakımından değerlendirme gerçekleştirilmesini, gerekli görülmesi halinde ilgili kurumlara bildirim yapılmasını saygılarımla arz ederim" ifadelerine yer verdi.