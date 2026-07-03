Niğde otoyolunda otobüs kazası: Yaralılar var
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Niğde Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında yolcu otobüsü kontrolden çıkarak kaza yaptı. İlk belirlemelere göre kazada çok sayıda kişi yaralandı.
Niğde Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında yolcu otobüsü kontrolden çıkarak kaza yaptı. İlk belirlemelere göre kazada çok sayıda kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapılırken, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldıkları öğrenildi.
Ekiplerin bölgede kurtarma ve güvenlik çalışmaları sürüyor.