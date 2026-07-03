Esnafın kabusu yakalandı! Dükkan dükkan gezip taciz ediyordu

Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, erkeklere yönelik taciz iddialarıyla aranan kadının 30 yaşındaki Z.E. olduğu belirlendi Polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla dün (2 Temmuz) yakalanarak gözaltına alınan Z.E., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

OPERASYON MU PSİKOLOJİK VAKA MI?

Kadının birden fazla dükkana giderek benzer hareketleri sergilemesi, "Şantajla para koparmak isteyen bir çete piyonu mu?", "Toplumun sinir uçlarıyla oynayan gözü dönmüş bir kurgucu mu?" yoksa "Psikolojik bir vaka mı?" sorularını akıllara getirirken kadının psikiyatrik rahatsızlığı olduğu öne sürüldü.