Esnafın kabusu yakalandı! Dükkan dükkan gezip taciz ediyordu
İstanbul’un çeşitli ilçelerinde iş yerlerine girerek erkek çalışanlara cinsel tacizde bulunan ve reddedildiğinde hakaretler savuran Z.E., emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.
İstanbul'da Ümraniye, İkitelli, Güngören, Bayrampaşa ve Başakşehir başta olmak üzere birçok ilçede iş yerlerine girerek erkek çalışanları cinsel tacize maruz bıraktığı iddia edilen Z.E. (30), emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.
SATIŞ BAHANESİYLE KABUSU YAŞATTI
İstanbul'un çeşitli ilçelerinde ticari işletmeleri hedef alan olaylar zinciri, sosyal medyada paylaşılan güvenlik kamerası kayıtlarıyla ortaya çıktı. İddiaya göre, iş yerlerine kolonya ve benzeri ürünleri satma bahanesiyle giren bir kadın, erkek çalışanlara yönelik rahatsız edici hareketlerde bulundu.
Birden fazla iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kadının çalışanları öpmeye çalıştığı ve fiziki temas kurmak için zorladığı anlar yer aldı.
REDDEDİLİNCE HAKARET YAĞDIRDI
Girdiği dükkanlarda hedef aldığı çalışanlardan tepki gören kadının, reddedildiği anlarda ise saldırganlaştığı görüldü. Esnafı çileden çıkaran görüntülerde, şüphelinin çalışanlara hakaret ettiği kayıtlara geçti.
Özellikle erkek çalışanları zor durumda bırakan kadının, fiziksel temas ısrarını sürdürürken "tahrik oldum" şeklindeki ifadeleri kullanması dikkat çekti.