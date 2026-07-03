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Esnafın kabusu yakalandı! Dükkan dükkan gezip taciz ediyordu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Esnafın kabusu yakalandı! Dükkan dükkan gezip taciz ediyordu

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde iş yerlerine girerek erkek çalışanlara cinsel tacizde bulunan ve reddedildiğinde hakaretler savuran Z.E., emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

İstanbul'da Ümraniye, İkitelli, Güngören, Bayrampaşa ve Başakşehir başta olmak üzere birçok ilçede iş yerlerine girerek erkek çalışanları cinsel tacize maruz bıraktığı iddia edilen Z.E. (30), emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

SATIŞ BAHANESİYLE KABUSU YAŞATTI
İstanbul'un çeşitli ilçelerinde ticari işletmeleri hedef alan olaylar zinciri, sosyal medyada paylaşılan güvenlik kamerası kayıtlarıyla ortaya çıktı. İddiaya göre, iş yerlerine kolonya ve benzeri ürünleri satma bahanesiyle giren bir kadın, erkek çalışanlara yönelik rahatsız edici hareketlerde bulundu.

Esnafın kabusu yakalandı! Dükkan dükkan gezip taciz ediyordu - 1

Birden fazla iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kadının çalışanları öpmeye çalıştığı ve fiziki temas kurmak için zorladığı anlar yer aldı.

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Esnafın kabusu yakalandı! Dükkan dükkan gezip taciz ediyordu - 2

REDDEDİLİNCE HAKARET YAĞDIRDI
Girdiği dükkanlarda hedef aldığı çalışanlardan tepki gören kadının, reddedildiği anlarda ise saldırganlaştığı görüldü. Esnafı çileden çıkaran görüntülerde, şüphelinin çalışanlara hakaret ettiği kayıtlara geçti.

Özellikle erkek çalışanları zor durumda bırakan kadının, fiziksel temas ısrarını sürdürürken "tahrik oldum" şeklindeki ifadeleri kullanması dikkat çekti.

Esnafın kabusu yakalandı! Dükkan dükkan gezip taciz ediyordu - 3

EMNİYET HAREKETE GEÇTİ: GÖZALTINA ALINDI
Görüntülerin sanal medyada hızla yayılması ve toplumsal tepkinin büyümesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri düğmeye bastı.

Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, erkeklere yönelik taciz iddialarıyla aranan kadının 30 yaşındaki Z.E. olduğu belirlendi

Polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla dün (2 Temmuz) yakalanarak gözaltına alınan Z.E., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Z.E emniyetteki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

Esnafın kabusu yakalandı! Dükkan dükkan gezip taciz ediyordu - 4

OPERASYON MU PSİKOLOJİK VAKA MI?

Kadının birden fazla dükkana giderek benzer hareketleri sergilemesi, "Şantajla para koparmak isteyen bir çete piyonu mu?", "Toplumun sinir uçlarıyla oynayan gözü dönmüş bir kurgucu mu?" yoksa "Psikolojik bir vaka mı?" sorularını akıllara getirirken kadının psikiyatrik rahatsızlığı olduğu öne sürüldü.

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