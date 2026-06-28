Manisa'da feci kaza! Özel halk minibüsü şarampole devrildi: 6 yaralı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde seyir halinde ilerleyen özel halk minibüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Kazada 6 kişi yaralanırken, 1'inin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olaya ilişkin jandarma ekipleri inceleme başlattı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde saat 18.00 sıralarında Yeşilköy Mahallesi yakınlarında feci bir kaza meydana geldi. Süleyman M., idaresindeki 45 AJ 032 plakalı özel halk minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
1'İ AĞIR 6 YARALI
Kazada yaralanan sürücü Süleyman M. ile minibüsteki 5 yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaza yerinde güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri inceleme yaparken, minibüsün bulunduğu yerden kaldırılması için başlatıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.