Manisa'da feci kaza! Özel halk minibüsü şarampole devrildi: 6 yaralı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde saat 18.00 sıralarında Yeşilköy Mahallesi yakınlarında feci bir kaza meydana geldi. Süleyman M., idaresindeki 45 AJ 032 plakalı özel halk minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.