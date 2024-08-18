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Sanal oyunlar çocukları suça teşvik ediyor! Batı'daki tablo vahim: 11 yaşındaki çocuk bile...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.08.2024 08:06 Güncelleme: 18.08.2024 08:13
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Sanal oyunlar çocukları suça teşvik ediyor! Batı’daki tablo vahim: 11 yaşındaki çocuk bile...

İngiltere’de 11 yaşındaki çocuk faşistlerle birlikte polise saldırıyor. Avusturya’da 17 yaşındaki genç konser katliamı planlıyor, ABD’de 20’sindeki genç, başkan adayına suikast yapıyor. İnternet ortamında radikalleşen gençlerin dijital parmak izleri hep aynı yerlere çıkıyor.

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