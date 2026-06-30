Adana'da dehşet! "Rüyamda beni boğuyordu" diyerek annesini katletti | Saldırgan tutuklandı

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde yaşanan olay dehşete düşürdü. 16 yaşındaki D.E., gördüğü bir rüyanın ardından gece uyuyan annesi Servet Tekir'i bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından polisi arayarak ihbarda bulunan genç kız tutuklanırken, evde bulunan küçük kardeşin ifadesi cinayetin detaylarını ortaya çıkardı.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Saimbeyli ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 16 yaşındaki D.E., rüyasında annesi Servet Tekir'in kendisini boğduğunu gördü. Uykudan uyandıktan sonra gördüğü rüyanın etkisiyle annesini bıçakladığını öne süren D.E., evde bulunan annesi Servet Tekir'i çok sayıda bıçak darbesiyle öldürdü.

FOTOĞRAF (DHA) İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Servet Tekir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Tekir'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KIZI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN SERVET TEKİR (DHA) Olay sırasında evde bulunan 9 yaşındaki kardeş N.B.E.'nin ifadesinde ise gece annesiyle aynı salonda uyuduğunu, herhangi bir kavga ya da bağırma sesi duymadığını, sabah polis ekiplerini görünce olaydan haberdar olduğunu söylediği öğrenildi.