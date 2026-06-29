Osmaniye'de otomobil dere yatağına devrildi: 2 yaralı
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil dere yatağına devrildi, araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Henüz sürücüsünün kimliği ve plakası belirlenemeyen otomobil, Yeşilyurt köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki dere yatağına savruldu.
Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan 2 yaralı, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.