Bursa'da orman yangını: Alevlere 3 helikopterle müdahale
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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye sevk edilen ekipler, 3 helikopter, 9 arazöz ve 6 iş makinesiyle alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun mücadele yürütüyor.
Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Yörükler Mahallesi'nde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.
3 HELİKOPTER İLE MÜDAHALE EDİLİYOR
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına 3 helikopter, 9 arazöz ve 6 iş makinesiyle havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için yoğun çalışması devam ediyor.