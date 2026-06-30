Bursa'da orman yangını: Alevlere 3 helikopterle müdahale

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye sevk edilen ekipler, 3 helikopter, 9 arazöz ve 6 iş makinesiyle alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun mücadele yürütüyor.