FAO raporu uyardı: İklim değişikliği ve kirlilik dünya balıkçılığını tehdit ediyor

FAO'nun "Dünya Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Durumu 2026" raporuna göre dünya genelinde biyolojik olarak sürdürülebilir kabul edilen balık stoklarının oranı düşmeye devam ediyor. Üretim tarihi zirveye ulaşsa da habitat tahribatı, su kirliliği ve iklim değişikliği hem balık popülasyonlarını hem de milyonlarca insanın gıda kaynağını tehdit eden en önemli çevresel riskler arasında yer alıyor.

AO verileri, sürdürülebilir balık stoklarının son yıllarda kademeli olarak azaldığını gösteriyor. (Görsel: A Haber)

BALIK STOKLARINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

AA'da yer alan rapora göre biyolojik olarak sürdürülebilir seviyede değerlendirilen balık stoklarının oranı 2021'de yüzde 64,5 iken 2023'te yüzde 62,4'e geriledi. Buna karşın küresel su ürünleri üretimi 2024 yılında 195 milyon tona ulaşarak bugüne kadarki en yüksek seviyesini gördü.

Su ürünleri yetiştiriciliği de ilk kez 100 milyon ton sınırını aşarak 103 milyon tona yükseldi. Böylece 92 milyon ton seviyesinde kalan avcılığı geride bırakarak dünyanın en büyük su ürünü üretim kaynağı haline geldi.

Aynı dönemde kişi başına yıllık su ürünü tüketimi yaklaşık 21,3 kilogram olarak hesaplandı. Su ürünleri, küresel hayvansal protein arzının yaklaşık yüzde 15'ini karşıladı.