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Bursa'da tarihi çarşıda korkutan yangın! Çevre dükkanlara da sıçradı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
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Bursa'da tarihi çarşıda korkutan yangın! Çevre dükkanlara da sıçradı

Bursa'da Tarihi Kayhan Çarşısı'ndaki bir dükkanda çıkan yangın, bitişiğindeki 4 dükkana daha sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın, saat 09.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Kayıhan Mahallesi Danış Sokak'ta bulunan tarihi Kayhan Çarşısı'nda, ikinci el mobilya satan 2 katlı iş yerinin üst katında çıktı. Alevler bir anda ahşap binayı sararken, ihbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın bitişikteki 4 dükkana daha sıçradı.

BURSA'DA TARİHİ ÇARŞIDA YANGIN

Çevrede büyük panik yaşanırken; alevlerin sardığı dükkanlardaki esnaf, eşyalarını kurtarmaya çalıştı. Binalarda çökmeler de meydana gelirken, yoğun duman kentin birçok noktasından görülüyor. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

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