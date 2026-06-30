Tokat'ta KKKA tedavisi gören hasta sayısı 10'a yükseldi
Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tanısı konulan 10 kişi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hastaneden edinilen bilgilere göre hastaların genel sağlık durumlarının iyiye gittiği belirtildi.
Tokat'ta vücutlarına yapışan keneler nedeniyle farklı zamanlarda rahatsızlanan 10 kişi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'ne başvurdu. Yapılan değerlendirmelerin ardından hastalara Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tanısı konuldu.
HASTALARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİYE GİDİYOR
KKKA tanısıyla tedavi altına alınan 10 hastanın hastanedeki tedavileri sürüyor. Yetkililer, hastaların genel sağlık durumlarının iyiye gittiğini bildirdi.
KKKA HAKKINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, kene tutunmasıyla bulaşabilen ve erken tanı ile tedavinin önem taşıdığı viral bir hastalık olarak biliniyor. Uzmanlar, kene teması sonrası ateş, halsizlik, kas ağrısı gibi belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiğini vurguluyor.
SIK SORULAN SORULAR
KKKA nedir?
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), çoğunlukla kene tutunmasıyla bulaşan viral bir enfeksiyon hastalığıdır.
Tokat'ta kaç kişi tedavi görüyor?
TOGÜ Hastanesi'nde KKKA tanısıyla tedavi gören 10 hasta bulunuyor.
Hastaların sağlık durumu nasıl?
Hastaneden edinilen bilgiye göre tedavi altındaki hastaların genel sağlık durumları iyiye gidiyor.