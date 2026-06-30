Tokat'ta KKKA tedavisi gören hasta sayısı 10'a yükseldi

KKKA HAKKINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, kene tutunmasıyla bulaşabilen ve erken tanı ile tedavinin önem taşıdığı viral bir hastalık olarak biliniyor. Uzmanlar, kene teması sonrası ateş, halsizlik, kas ağrısı gibi belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiğini vurguluyor.