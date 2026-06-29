Manisa'da maki yangını! 15 dönüm küle döndü

Manisa'nın Kula ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye sevk edilen hava ve kara ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren yoğun müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken, 15 dönümlük alan zarar gördü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kula'ya bağlı Seyitali Mahallesi Sabuncukuyu mevkisindeki makide saat 16.45 sıralarında yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yükselen yoğun dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği ile Orman İşletme Şefliği'ne bağlı çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına karadan yürütülen çalışmaların yanı sıra 1 hava aracı da destek verdi. Alevler, 1 saatte kontrol altına alınırken, 15 dönüm alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.