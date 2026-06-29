Sabiha Gökçen Havalimanı tarihinin en yoğun günü: 165 bin yolcuyla rekor
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte tatil hareketliliği havalimanlarına da yansıdı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, pazar günü ağırladığı 165 bin 473 yolcuyla tarihindeki en yüksek günlük yolcu sayısına ulaşarak yeni bir rekora imza attı.
26 Haziran'da okulların kapanmasıyla birlikte başlayan yaz tatili hareketliliği, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğunluğu beraberinde getirdi. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın, 28 Haziran Pazar günü yolcu trafiğinde tüm zamanların en yüksek günlük performansına ulaştığı aktarıldı.
165 BİN 473 YOLCU UÇTU
Gün boyunca toplam 889 uçuş gerçekleştirilirken,165 bin 473 yolcuya hizmet verildi. Rekor seviyeye ulaşan yolcu ve uçuş trafiğinin, Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ ile terminal işletmecisi ISG'nin koordinasyonunda yürütülen kapsamlı operasyonel planlama sayesinde etkin şekilde yönetildiği kaydedildi.