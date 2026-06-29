Sabiha Gökçen Havalimanı tarihinin en yoğun günü: 165 bin yolcuyla rekor

2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte tatil hareketliliği havalimanlarına da yansıdı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, pazar günü ağırladığı 165 bin 473 yolcuyla tarihindeki en yüksek günlük yolcu sayısına ulaşarak yeni bir rekora imza attı.