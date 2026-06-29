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İstanbullular dikkat: İstanbul’da vapur seferleri yaz tarifesine geçti!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
İstanbullular dikkat: İstanbul’da vapur seferleri yaz tarifesine geçti!

İstanbul'da deniz ulaşımında yaz dönemi bugün başladı. 6 Eylül'e kadar uygulanacak yeni tarifeyle 32 hatta günlük ortalama 839 vapur seferi yapılacak. Gece seferleri devam ederken Adalar hatlarında kapasite artırılacak. Boğaz turları ve Mehtap Turları da yeniden yolcularla buluşacak.

İstanbul'da deniz ulaşımında yaz tarifesi yürürlüğe girdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Şehir Hatları'nın hazırladığı yeni program kapsamında 6 Eylül 2026'ya kadar kent genelindeki 32 hatta her gün ortalama 839 vapur seferi düzenlenecek. Yaz sezonunda artan yolcu yoğunluğunu karşılamak amacıyla bazı hatlarda sefer sayıları artırılırken gece ulaşımı da kesintisiz sürdürülecek.

Yaz tarifesiyle günlük ortalama 839 vapur seferi yapılacak. (Fotoğraf: A Haber Arşiv)Yaz tarifesiyle günlük ortalama 839 vapur seferi yapılacak. (Fotoğraf: A Haber Arşiv)

YAZ TARİFESİ 6 EYLÜL'E KADAR UYGULANACAK

Şehir Hatları'nın yaz dönemi sefer planı 29 Haziran itibarıyla devreye alındı. Yaz tarifesi kapsamında tarifeli vapur seferleri devam ederken turistik geziler ve sezon boyunca yoğun talep gören Adalar seferleri de programda yer alacak.

Yetkililer, yaz aylarında özellikle hafta sonlarında yaşanan yolcu artışı nedeniyle bazı güzergahlarda ek kapasite oluşturulduğunu belirtti.

Yeni sefer düzeni 6 Eylül 2026 tarihine kadar uygulanacak. (Fotoğraf: A Haber Arşiv)Yeni sefer düzeni 6 Eylül 2026 tarihine kadar uygulanacak. (Fotoğraf: A Haber Arşiv)

GECE VAPUR SEFERLERİ YAZ BOYUNCA SÜRECEK

Yeni tarifeyle birlikte gece ulaşımı uygulaması da devam edecek. Gece seferleri şu şekilde uygulanacak:

  • Bostancı-Adalar ring hattında her gün gece vapur seferi yapılacak.
  • Kadıköy-Karaköy-Beşiktaş hattında ise cuma ve cumartesi geceleri gece seferleri sürdürülecek.

Bu uygulamanın özellikle gece saatlerinde deniz ulaşımını tercih eden yolcular için önemli kolaylık sağlaması bekleniyor.

Adalar seferleri yaz aylarında kesintisiz devam edecek. (Fotoğraf: A Haber Arşiv)Adalar seferleri yaz aylarında kesintisiz devam edecek. (Fotoğraf: A Haber Arşiv)

ADALAR HATLARINDA SEFER YOĞUNLUĞU ARTIRILDI

Yaz aylarında en fazla talep gören güzergahlardan biri olan Adalar hatlarında da ek sefer planlaması yapıldı. Sezon boyunca hizmet verecek başlıca hatlar şöyle:

  • Tuzla – Pendik – Adalar
  • Maltepe – Adalar
  • Kabataş – Adalar
  • Adalar – Beşiktaş
  • Bostancı – Adalar Ring Hattı
  • Büyükada – Sedef Adası

Artan yolcu talebine bağlı olarak bu hatlarda yoğun dönemlerde kapasite artırımı uygulanacak.

Mehtap Turları yaz sezonunda yeniden yolcularla buluşacak. (Fotoğraf: A Haber Arşiv)Mehtap Turları yaz sezonunda yeniden yolcularla buluşacak. (Fotoğraf: A Haber Arşiv)

MEHTAP TURLARI YENİDEN BAŞLIYOR

Şehir Hatları'nın yaz aylarının geleneksel etkinliklerinden biri olan Mehtap Turları da bu sezon yeniden düzenlenecek.

Her cumartesi gerçekleştirilecek turlarda vapurda görev yapan müzisyenler canlı performans sergileyecek. Yolculuklar Bostancı, Kadıköy, Eminönü, Üsküdar ve Beşiktaş iskelelerinden başlayarak Rumeli Kavağı ile Anadolu Kavağı güzergahında gerçekleştirilecek.

Boğaz turları yaz boyunca her gün düzenlenmeye devam edecek. (Fotoğraf: A Haber Arşiv)Boğaz turları yaz boyunca her gün düzenlenmeye devam edecek. (Fotoğraf: A Haber Arşiv)

BOĞAZ TURLARI DA YAZ BOYUNCA DEVAM EDECEK

İstanbul Boğazı'nı denizden görmek isteyenler için düzenlenen kısa ve uzun Boğaz turları da yaz sezonunda sürecek. Uzun Boğaz Turu ile Kısa Boğaz Turu her gün birer kez yapılacak. Resmi tatil ve bayram günlerinde ise Kısa Boğaz Turu'nun günlük sefer sayısı ikiye çıkarılacak.

DENİZ TAKSİ HİZMETİ 24 SAAT SÜRECEK

Tarifeli vapur seferlerinin yanı sıra Deniz Taksi hizmeti de yaz boyunca kesintisiz devam edecek. Deniz taksiler haftanın yedi günü, günün 24 saati hizmet vermeyi sürdürecek.

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