İstanbullular dikkat: İstanbul’da vapur seferleri yaz tarifesine geçti!
İstanbul'da deniz ulaşımında yaz dönemi bugün başladı. 6 Eylül'e kadar uygulanacak yeni tarifeyle 32 hatta günlük ortalama 839 vapur seferi yapılacak. Gece seferleri devam ederken Adalar hatlarında kapasite artırılacak. Boğaz turları ve Mehtap Turları da yeniden yolcularla buluşacak.
İstanbul'da deniz ulaşımında yaz tarifesi yürürlüğe girdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Şehir Hatları'nın hazırladığı yeni program kapsamında 6 Eylül 2026'ya kadar kent genelindeki 32 hatta her gün ortalama 839 vapur seferi düzenlenecek. Yaz sezonunda artan yolcu yoğunluğunu karşılamak amacıyla bazı hatlarda sefer sayıları artırılırken gece ulaşımı da kesintisiz sürdürülecek.
YAZ TARİFESİ 6 EYLÜL'E KADAR UYGULANACAK
Şehir Hatları'nın yaz dönemi sefer planı 29 Haziran itibarıyla devreye alındı. Yaz tarifesi kapsamında tarifeli vapur seferleri devam ederken turistik geziler ve sezon boyunca yoğun talep gören Adalar seferleri de programda yer alacak.
Yetkililer, yaz aylarında özellikle hafta sonlarında yaşanan yolcu artışı nedeniyle bazı güzergahlarda ek kapasite oluşturulduğunu belirtti.
GECE VAPUR SEFERLERİ YAZ BOYUNCA SÜRECEK
Yeni tarifeyle birlikte gece ulaşımı uygulaması da devam edecek. Gece seferleri şu şekilde uygulanacak:
- Bostancı-Adalar ring hattında her gün gece vapur seferi yapılacak.
- Kadıköy-Karaköy-Beşiktaş hattında ise cuma ve cumartesi geceleri gece seferleri sürdürülecek.
Bu uygulamanın özellikle gece saatlerinde deniz ulaşımını tercih eden yolcular için önemli kolaylık sağlaması bekleniyor.