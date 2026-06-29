İstanbullular dikkat: İstanbul’da vapur seferleri yaz tarifesine geçti!

Artan yolcu talebine bağlı olarak bu hatlarda yoğun dönemlerde kapasite artırımı uygulanacak.

Yaz aylarında en fazla talep gören güzergahlardan biri olan Adalar hatlarında da ek sefer planlaması yapıldı. Sezon boyunca hizmet verecek başlıca hatlar şöyle:

Her cumartesi gerçekleştirilecek turlarda vapurda görev yapan müzisyenler canlı performans sergileyecek. Yolculuklar Bostancı, Kadıköy, Eminönü, Üsküdar ve Beşiktaş iskelelerinden başlayarak Rumeli Kavağı ile Anadolu Kavağı güzergahında gerçekleştirilecek.

Şehir Hatları'nın yaz aylarının geleneksel etkinliklerinden biri olan Mehtap Turları da bu sezon yeniden düzenlenecek.

Boğaz turları yaz boyunca her gün düzenlenmeye devam edecek. (Fotoğraf: A Haber Arşiv)

BOĞAZ TURLARI DA YAZ BOYUNCA DEVAM EDECEK

İstanbul Boğazı'nı denizden görmek isteyenler için düzenlenen kısa ve uzun Boğaz turları da yaz sezonunda sürecek. Uzun Boğaz Turu ile Kısa Boğaz Turu her gün birer kez yapılacak. Resmi tatil ve bayram günlerinde ise Kısa Boğaz Turu'nun günlük sefer sayısı ikiye çıkarılacak.

DENİZ TAKSİ HİZMETİ 24 SAAT SÜRECEK

Tarifeli vapur seferlerinin yanı sıra Deniz Taksi hizmeti de yaz boyunca kesintisiz devam edecek. Deniz taksiler haftanın yedi günü, günün 24 saati hizmet vermeyi sürdürecek.