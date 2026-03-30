Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar normale döndü

İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda aksayan uçuşlar normale döndü.

Havalimanı meydan otoritesi HEAŞ'tan alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle dün iniş ve kalkışların durduğu, 50 uçağın da İstanbul Havalimanı'na yönlendirildiği havalimanında sabah saatlerinden itibaren seferler normal seyrinde yapılmaya başlandı. Sabiha Gökçen Havalimanı'na, yurt içi ve yurt dışı uçuşlar, planlanan saatlerinde gerçekleştiriliyor.