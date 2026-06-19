Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosu raydan çıktı! Yolcular tahliye edildi
M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı arasında sefer yapan metro, Bostancı mevkisinde raydan çıktı. Bu kapsamda ekipler olay yerine sevk edilirken yolcular ise tahliye edildi.
M4 Kadıköy -Sabiha Gökçen Havalimanı arasında sefer gerçekleştiren metro bilinmeyen bir nedenle Bostancı Durağı'nda raydan çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Trenden tahliye edilen yolcular, bir süre tünelde yürüdü.
O anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.
Konuya ilişkin Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Maltepe-Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.
"EKİPLERİMİZ OLAY YERİNDE"
Konuya ilişkin sanal medya hesabından açıklamada bulunan İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, "M4 Kadıköy–Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nda meydana gelen olayın ardından bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık Ekibi ve UMKE personeli yönlendirilmiştir. Ekiplerimiz olay yerinde gerekli sağlık tedbirlerini almış olup, ilgili kurumlarla koordinasyon halinde çalışmalarını sürdürmektedir" dedi.