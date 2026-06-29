Çeşme'den Bodrum'a, Marmaris'ten Belek'e halk plajlarına yoğun ilgi
Çeşme’den Türkbükü’ne, Marmaris’ten Kemer’e kadar Türkiye’nin gözde turizm destinasyonlarında hizmet veren ücretsiz girişli halk plajları, her yıl artan ziyaretçi sayısıyla yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen proje, vatandaşların denize güvenli, konforlu ve nitelikli koşullarda erişimini sağlarken sosyal yaşamın da önemli buluşma noktalarından biri haline geldi. Ücretsiz giriş, yüksek hizmet standartları ve erişilebilir yapısıyla öne çıkan halk plajları, yerli ve yabancı misafirlerin ortak tercihi oluyor. Türkiye genelinde bugün 12’si Mavi Bayraklı olmak üzere 20 noktada hizmet veren halk plajları ağı, 2026 yılında Sinop Abalı, Samsun Yakakent ve Bitlis Adilcevaz’da açılacak yeni tesislerle daha da genişleyecek. Böylece ücretsiz girişli halk plajlarının sayısı yıl sonunda 23’e ulaşacak.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un vatandaşların kıyılardan eşit ve nitelikli şekilde yararlanabilmesi hedefiyle hayata geçirdiği halk plajı projesi kapsamında bugün Türkiye genelinde 20 ücretsiz girişli halk plajı hizmet veriyor. Devam eden yatırımların tamamlanmasıyla birlikte Sinop Abalı, Samsun Yakakent ve Bitlis Adilcevaz'da üç yeni halk plajı daha hizmete açılacak ve toplam sayı 23'e yükselecek.
HALK PLAJLARI TÜRKİYE'NİN FARKLI NOKTALARINDA HİZMET VERİYOR
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen halk plajları projesi, Antalya'da 14, Muğla'da 5 ve İzmir'de 1 olmak üzere bugün itibariyle toplam 20 noktada hizmet veriyor. Sinop Abalı, Samsun Yakakent ve Bitlis Adilcevaz'da 2026 sonu itibariyle faaliyete geçmesi planlanan 3 yeni plaj ile birlikte hizmet modelinin Türkiye'nin farklı bölgelerine yaygınlaştırılması hedefleniyor.
"HALK PLAJLARI SOSYAL YAŞAMIN ÖNEMLİ BİR PARÇASI HALİNE GELDİ"
Kültür ve Turizm Bakanlığı TURAŞ Genel Müdürü Mustafa Engin Akkaya, halk plajlarının yalnızca denize erişim sağlayan alanlar değil, aynı zamanda sosyal yaşamı destekleyen, erişilebilir ve sürdürülebilir kamusal yatırımlar olduğunu belirterek, "Antalya'da hizmet veren halk plajlarımız yalnızca yerel halkın değil, yerli ve yabancı misafirlerimizin de yoğun şekilde tercih ettiği sosyal yaşam alanlarına dönüşmüştür. Temizlik, güvenlik, erişilebilirlik ve hizmet kalitesi açısından yüksek standartlarda işletilen bu tesislerimiz, turizm destinasyonlarımızın değerine de önemli katkı sağlamaktadır" dedi.