Katliam gibi kaza, Silivri Çeltik Yolu'nda saat 19.00 sıralarında seyir halindeki bir minibüs, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. Yaşanan kaza sonrası trafik durma noktasına geldi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Silivri'de servis minibüsü devrildi; 2 ölü, 10 yaralı (Foto: DHA)



Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kaza sonucu Melek Düzgün (80) ile Murat Memük'ün (40) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 10 kişi ise olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği bölgeye güvenlik şeridi çekilirken, ekiplerin alanda çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, kazanın yaşandığı bölgede Silivri Kaymakamı Tolga Toğan ile İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burak Çevik incelemelerde bulunuyor.

DETAYLAR A HABER'DE

Olay yerinden en taze bilgileri paylaşan Ahmet Nazif Vural, "Silivri'deki bir servis minibüsü, Silivri'nin Çeltik bölgesinde bir tarlaya uçmuş olduğuna dair şu ana kadar bilgiler var elimizde. Burada şunun bilgisini verelim; bu minibüs devrilmesi sonucu çok ciddi bir kaza meydana geldi. Servisin içerisinde insanlar vardı, servisin yolcuları vardı" sözleriyle kazanın şiddetini gözler önüne serdi.



Can kayıplarına ilişkin detayları aktarmayı sürdüren Vural, "Olayla alakalı şu an an itibarıyla bilinen en azından bir iddia olarak, bir teyide muhtaç bilgi olarak şunu verelim; şu ana dek iki kişinin hayatını kaybetmiş olduğuna dair bir bilgi var. Elbette bununla alakalı net bilgiler Sağlık Bakanlığı ve yine emniyet ekipleri tarafından verilecek bilgilerle teyit olunacak ancak yine de şu an için bu bilgiyi teyide muhtaç bir biçimde belirtmiş olalım" şeklinde konuştu.