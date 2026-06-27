Silivri'de servis minibüsü devrildi: 2 ölü 10 yaralı
İstanbul’un Silivri ilçesinde, Çeltik bölgesinde seyir halindeki bir işçi servis minibüsünün kontrolden çıkarak tarlaya devrilmesi sonucu can pazarı yaşandı. İlk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin ise yaralandığı feci kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, bölgedeki sıcak gelişmeleri ve kurtarma çalışmalarına dair son ayrıntıları canlı yayında aktardı.
Katliam gibi kaza, Silivri Çeltik Yolu'nda saat 19.00 sıralarında seyir halindeki bir minibüs, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. Yaşanan kaza sonrası trafik durma noktasına geldi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kaza sonucu Melek Düzgün (80) ile Murat Memük'ün (40) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 10 kişi ise olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği bölgeye güvenlik şeridi çekilirken, ekiplerin alanda çalışmaları devam ediyor.
Öte yandan, kazanın yaşandığı bölgede Silivri Kaymakamı Tolga Toğan ile İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burak Çevik incelemelerde bulunuyor.
DETAYLAR A HABER'DE
Olay yerinden en taze bilgileri paylaşan Ahmet Nazif Vural, "Silivri'deki bir servis minibüsü, Silivri'nin Çeltik bölgesinde bir tarlaya uçmuş olduğuna dair şu ana kadar bilgiler var elimizde. Burada şunun bilgisini verelim; bu minibüs devrilmesi sonucu çok ciddi bir kaza meydana geldi. Servisin içerisinde insanlar vardı, servisin yolcuları vardı" sözleriyle kazanın şiddetini gözler önüne serdi.
Can kayıplarına ilişkin detayları aktarmayı sürdüren Vural, "Olayla alakalı şu an an itibarıyla bilinen en azından bir iddia olarak, bir teyide muhtaç bilgi olarak şunu verelim; şu ana dek iki kişinin hayatını kaybetmiş olduğuna dair bir bilgi var. Elbette bununla alakalı net bilgiler Sağlık Bakanlığı ve yine emniyet ekipleri tarafından verilecek bilgilerle teyit olunacak ancak yine de şu an için bu bilgiyi teyide muhtaç bir biçimde belirtmiş olalım" şeklinde konuştu.
İTFAİYE VE SAĞLIK EKİPLERİ SEFERBER OLDU
Bölgedeki kurtarma çalışmaları hakkında bilgi veren Ahmet Nazif Vural, "İtfaiye ekiplerinin de orada bulunduğunu belirtelim. İtfaiye ekiplerinin özellikle bu tarz kazalarda bulunma amacından ağırlıklı olarak bir sıkışma veya bir kaza sonucu ortaya çıkan bir sıkışma olduğu zaman onun önüne geçebilmek ve sıkışan herhangi bir kişiyi yerinden çıkartmak amacıyla oluyor. İşte bu sebeple de şu an için ekiplerin, itfaiye ekiplerinin de orada yer aldığını belirtmiş olalım ve herhangi bir yangın riskinin de, özellikle bulunduğu arazinin de bir tarla arazisi olduğunu hatırlatalım, herhangi bir yangın riskinin de önüne geçebilmek adına itfaiye ekiplerinin oradaki bekleyişleri devam ediyor" sözlerini kaydetti.
Yaralıların durumuna dair endişe verici tabloyu aktaran Vural, "Bunun yanı sıra sağlık ekiplerinin an itibarıyla, çok sayıda sağlık ekibinin an itibarıyla orada olduğunu belirtelim. Elbette yaralılar arasında durumunun ağır olma ihtimali olan kişiler de var. Bununla alakalı bilgiler önümüzdeki dakikalarda netlik kazanacak" açıklamasında bulundu.