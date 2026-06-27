Bursa'da zincirleme kaza! 2 araç dereye uçtu: 6 yaralı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Yunuseli Mahallesi'nde meydana gelen kazada çarpışmanın şiddetiyle iki otomobil dereye savrulurken, olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Bursa'da korku dolu anlar yaşandı. Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi Kanalboyu Caddesi'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında iki otomobil çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkarak başka bir araca çarptı ve dereye düştü. Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

ÇARPIŞMANIN ŞİDDETİYLE DEREYE SAVRULDULAR

Edinilen bilgilere göre, Veli Ç. yönetimindeki 16 CZA 40 plakalı otomobil ile Hüseyin E. idaresindeki 16 BPR 766 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan iki araç, başka bir otomobile çarptıktan sonra dereye düştü.

EKİPLER ZAMANLA YARIŞTI

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Dereye düşen araçlarda sıkışan yaralılar ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 6 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.